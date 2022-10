L’oroscopo settimanale prevede la svolta decisiva per il Cancro e altri 3 segni

Gli ultimi giorni di ottobre sono spesso un periodo di grandi rivoluzioni e trasformazioni. Le giornate diventano più corte, arrivano i primi freddi e iniziamo a prepararci all’inverno. E a confermare questa fase di cambiamento ci sono molti pianeti in movimento, pronti a regalare gioie o dolori a molti segni zodiacali. Oggi parleremo dei 4 più fortunati in assoluto. Perché l’oroscopo settimanale prevede la svolta decisiva per i segni d’acqua con il Cancro a guidare la classifica per quanto riguarda amore e soldi.

Qualche passo falso nei primi giorni di ottobre c’è stato. Ma questa settimana i Gemelli si riprenderanno il loro ruolo tra i segni al top dell’oroscopo autunnale. Buona parte del merito è di un Marte favorevole che stimola i progetti lavorativi e spinge per nuove avventure professionali.

Nel frattempo arrivano anche il Sole e Venere nel segno affine dello Scorpione. Un’accoppiata vincente che potrebbe portare entrate economiche inaspettate e qualche incontro decisamente bollente.

Il Cancro sarà il segno più fortunato della settimana

Dopo mesi di continue cadute e risalite tornerà a splendere il Cancro. E lo farà in maniera decisiva. Le più belle notizie arrivano per i single in cerca di un rapporto stabile e duraturo. La Venere scintillante di questi giorni metterà sulla strada dei Cancro la persona giusta con cui costruire un futuro importante.

Notizie estremamente positive anche sul versante del conto in banca. Lo stimolo di Mercurio invita all’intraprendenza e a mettersi finalmente in proprio. I risultati potrebbero essere decisamente superiori alle aspettative di partenza.

L’oroscopo settimanale prevede la svolta decisiva per lo Scorpione e i Pesci

Saranno addirittura 3 i pianeti a rendere incredibile la settimana dello Scorpione. Il contemporaneo arrivo del Sole e di Venere nella costellazione spianerà la strada alla fortuna e alla passione. Sia sotto che fuori dalle coperte. Segno più anche per le finanze e il lavoro grazie a Mercurio. Potrebbero arrivare uno scatto di stipendio decisamente meritato legato a una promozione e una notevole vincita al gioco.

La settimana che inizia oggi sarà decisamente positiva anche per i Pesci. É il momento della riscossa dopo un periodo fatto di inquietudini nei rapporti sentimentali e di difficoltà sul lavoro. Le prime verranno risolte da una persona inaspettata che potrebbe portare una ventata di aria fresca. Le seconde spariranno piano piano grazie a una nuova offerta decisamente stimolante e remunerativa. Fondamentale sarà cogliere le occasioni che si presenteranno senza pensare a ciò che si lascia indietro.

