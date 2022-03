L’oroscopo settimanale dice che non solo per Toro e Scorpione saranno giorni favolosi anche in amore, mentre ci sono altri due segni che dovrebbero chiudersi in casa

Gli astri influenzano la vita di molte persone. Che leggono l’oroscopo e si comportano di conseguenza. Del resto, vista anche la situazione mondiale, faremmo bene a muoverci con prudenza, fidandoci, se ci crediamo, su quanto ci consigliano i nostri segni.

E l’oroscopo settimanale dice che non solo per Toro e Scorpione saranno sette giorni davvero da invidiare. Andrà, invece, meno bene ad altri due segni, con gli astri che li invitano ad avere prudenza.

Se siamo nati sotto il segno del Toro è il momento di buttarsi in amore

L’Ariete finirà per distrarsi troppo con i social network. Saremo più concreti da giovedì, dove troveremo finalmente soluzioni inaspettate a vecchi problemi.

Questa è una settimana da far invidia per il Toro. Quelle mani sfiorate con chi ritenevamo solo un amico, ci hanno trasmesso un brivido che è ricambiato. Facciamoci avanti. E il lavoro va a gonfie vele.

Per i Gemelli, invece, è il momento di far crescere i nostri follower. Basterà un commento postato ad inizio settimana per farlo diventare virale. Dal 17, ci dedicheremo alla nostra parte spirituale, con un occhio anche all’esoterismo.

Il Cancro sta attraversando un periodo particolare. Non a caso, stiamo pensando di avvicinarci anche alla religione. Siamo in crisi e stiamo allontanando gli amici. Non è un male, perché il rapporto amoroso è in crisi e dovremo concentrarci su come salvarlo.

Il Leone deve rialzarsi dopo la rottura con il precedente partner. Poco male, perché la settimana potrebbe portare buone notizie da questo punto di vista. C’è un nuovo amore all’orizzonte, ma sapremo capirlo?

Giorni strani per la Vergine che pensa addirittura a fare cambi radicali di vita. Vendere l’appartamento, licenziarsi ed andare all’estero. In amore, basta pensare a ciò che è stato e accettiamo i difetti del partner.

Giorni di grandi fastidi per la Bilancia. Arriveremo in ritardo negli appuntamenti. Del resto, siamo distratti dal sogno del grande amore che non arriva. Fossimo più concreti e meno idealisti, potrebbe non essere così difficile.

Settimana positiva per lo Scorpione che incontrerà qualcuno capace di lanciarlo negli affari. Ed è anche il momento di invitare la persona che ci piace ad una cena romantica. Gli astri dicono che abbiamo grosse possibilità di concretizzare.

Va, invece, male al Sagittario, in particolare in famiglia, dove da una banalità e incomprensione ne nascerà un brutto litigio. In amore, invece, basta restare nella nostra zona di conforto. Ci vuole più coraggio.

Per il Capricorno sono giorni dove il nostro amore per l’arte sarà ricompensato. Una mostra o un concerto ci faranno decisamente stare meglio. Così, magari, saremo meno calcolatori in amore, fidandoci più del nostro istinto.

Per l’Acquario, meglio evitare di uscire di casa e guardare le vetrine per non fare spese sopra il budget. Anche l’amore non ci premia.

Noi Pesci non dovremmo farci turbare da piccole seccature. E negli affari di cuore è il momento di fare chiarezza ed essere onesti con noi stessi.