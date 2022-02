Come scrivere una lettera d’amore commovente che possa toccare il cuore del partner 

San Valentino non è così distante, anche se gli innamorati dovrebbero scambiarsi effusioni e parole dolci tutto l’anno. Ogni volta, si rischia di andare in crisi perché non si sa cosa regalare all’altra metà della coppia. Certo, cucinare un buon piatto aiuta, ma la fantasia potrebbe venire meno dopo un po’. E se provassimo a scrivere una lettera d’amore?

Di certo, questa potrebbe essere l’occasione giusta per imparare. Premesso che non serve essere un grande poeta per poter dedicare versi d’amore ai propri lei o lui. E neanche vivere lontani. Non occorre nemmeno attingere a piene mani da Internet per prendere a prestito frasi che esprimano al meglio il nostro sentimento d’amore. Certo, essere un poco romantici non guasta, ma non è condizione necessaria o sufficiente per riuscire a scrivere qualcosa che stupisca l’amato. Non spaventiamoci, nulla di impossibile. Ecco perché potrebbe essere utile leggere dei consigli su come scrivere una lettera d’amore commovente, piena di dolcezza, per aprire il cuore del nostro partner. Un aiuto per provare a stupire la persona amata e non solo il 14 febbraio.

Quella pagina bianca non deve intimidirci

Non improvvisiamo all’ultimo momento. Scrivere una lettera richiede del tempo, soprattutto se non siamo abituati a farlo. Prepariamoci con qualche giorno di anticipo. Scriviamo su un foglio i concetti o i sentimenti che più di altri vorremmo trasmettere e cerchiamo la forma migliore per esprimerli. Non mandiamo la lettera con i messaggini o via e-mail, ma su carta.

Come iniziare. Tra innamorati si usano soprannomi o nomignoli. Si dovrebbe partire così, senza mettere il nome di battesimo, in modo che chi legge saprà che quella lettera è tutta sua. E sarà più predisposto ad “abbassare le difese emotive” e lasciarsi andare.

Premettere il motivo della lettera. Prima che i nostri compagni pensino che sia una lettera d’addio, puntualizziamo il motivo dello scritto. Soprattutto se i nostri lui o lei non sono abituati a ricevere lettere da noi. Spieghiamo loro che era forte e incontenibile la voglia di esprimere il nostro amore.

Come scrivere una lettera d’amore commovente che possa toccare il cuore del partner

Ricordiamoci che il protagonista della lettera è l’amato/a. Andiamo sul concreto, evidenziando due o tre suoi atteggiamenti che ci colpiscono, facendoci ancora più innamorare. Un esempio potrebbe essere: “Volevo ringraziarti perché anche se torni stanca dall’ufficio, non ti siedi a riposare, ma dedichi il tuo tempo a me e ai ragazzi, sempre con il sorriso”. Magari aggiungendo: “Sappi che vedo questo tuo modo di fare come una dichiarazione d’amore quotidiana nei miei confronti”. Mettiamo l’altro al centro. Evitiamo l’”io” ripetuto cento volte. È l’altro il protagonista della lettera.

Citiamo qualche aneddoto. Dopo aver elogiato, cerchiamo di raccontare qualche episodio romantico che vi accomuna. Magari, legato al primo appuntamento. Ricordarsi, anche a distanza di tempo, come vestiva l’altro è sempre segno di grande attenzione e amore.

Non preoccupiamoci della forma. Certo, la grammatica conta, ma in una lettera d’amore, prendiamoci qualche licenza poetica. Pensiamo a scrivere le cose fondamentali che vorremmo trasmettere. E sicuramente il nostro sforzo sarà ancor più apprezzato. In fondo, è il pensiero che conta.

Chiudiamo la lettera con una frase ad effetto. Non solo un semplice “ti amo”, ma qualcosa di più pensato. Magari, una promessa di amore indissolubile che è sempre apprezzato da chi legge.