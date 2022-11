Ecco la linea della mano che predice successo strepitoso e fortuna travolgente, osserviamo i palmi!

Tutti vorrebbero avere una vita serena. Prima di ogni cosa, tutti desideriamo essere in buona salute. A ruota poi, seguono tutti gli altri desideri. La felicità può essere intesa e ricercata in tanti modi diversi. Tuttavia, in generale, a tutti piacerebbe avere una bella scorta di soldi, un lavoro gratificante e una buona dose di fortuna. Per fare qualche soldo in più, molti tentano la fortuna al gioco. Altri si dedicano alla numismatica, ricercando monete e banconote rare dall’elevato valore. Altri ancora leggono puntualmente l’oroscopo settimanale e studiano le caratteristiche dei vari segni zodiacali. Ci sono poi anche persone che credono nella chiromanzia.

Cos’è la chiromanzia

Si tratta di una disciplina – considerata una pseudo scienza – molto antica. Risale a 4000 anni fa circa e affonda le sue radici nell’astrologia indiana. Fu studiata anche da Aristotele. Oggi è molto diffusa soprattutto tra le popolazioni di origine Rom. La chiromanzia si basa sull’osservazione e l’interpretazione delle linee presenti sul palmo della mano. Da questo, è possibile “vedere” la personalità di un individuo oltre che le sue esperienze, passate e future.

Cosa sono le linee sulla mano?

Di per sé, le linee sul palmo della mano sono pieghe della pelle che consentono di effettuare il movimento di apertura e chiusura in maniera agevole.

Addentrandoci nell’ambito della chiromanzia, invece, è fondamentale per prima cosa fare una distinzione tra le due mani: la sinistra rivela i caratteri ereditari e caratteriali, mentre la destra le probabilità riguardanti il futuro. Scopriamo ora quali sono le linee principali.

La linea della vita: fra pollice e indice, se ben evidente, è segno di lunga vita in salute.

La linea della testa parte dal pollice e ha un andamento orizzontale. Se ben marcata, denota un buon equilibrio. Se invece ha un andamento verso il basso, è segno di grande intelligenza.

La linea del cuore forma un arco sotto le quattro dita.

Ecco la linea della mano del successo e della fortuna

In chiromanzia, è molto interessante notare se – e come – alcune linee si intersecano. Un segno assai “benefico” è la cosiddetta lettera “M”. Ottenuta appunto dalla intersecazione delle 3 linee principali sopra descritte. Secondo la chiromanzia, chi ha questo segno sulla mano è destinato al successo e a grande fortuna. In genere, si tratta infatti di persone molto intelligenti ed estremamente intuitive. Tutte doti che consentono di muoversi in tutti i campi della vita con grande motivazione. Sul campo lavorativo, questo si traduce inevitabilmente in grandi successi e avanzamenti di carriera. In altre parole, gratificazioni sul piano personale ed ingenti entrate di denaro.

A riprova del significato della lettera “M”, pare che molti personaggi importanti del passato, come capi, leader e profeti, avessero proprio questo segno marcato sul palmo della loro mano.

Ma non è ancora finita. Una “M” ben evidente sulla mano è indice anche di fortuna, oltre che di persone dotate di fortissima motivazione e grande senso della disciplina. Infine, le donne che hanno questa lettera sul palmo della mano hanno un grande intuito per scoprire chi sta mentendo loro o sta tramando qualche inganno alle lo spalle. Insomma, tutte doti molto utili.

Dunque, ecco la linea della mano da ricercare subito sul nostro palmo!