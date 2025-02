'Loro lo sanno': Robert Kiyosaki avverte i risparmiatori, l'Oro a Fort Knox (forse) non c'è : il nuovo Re sarà l'Argento insieme ai Bitcoin

Sui Social la domanda si fa sempre più insistente: c’è ancora tutto l’Oro a Fort Knox? E sempre sui Social un post su X del 25 gennaio scorso ha innescato ulteriori preoccupazioni e speculazioni. Era un monito di Robert Kiyosaki, che prevedeva una catastrofe finanziaria epocale proprio a febbraio 2025.

Sono davvero molti i segnali che potrebbero far sospettare un imminente crollo delle Borse e del Dollaro; ma probabilmente le informazioni che arrivano a cittadini e investitori sono così “filtrate” che è davvero difficile comprendere se sia in atto un piano prestabilito o se ci troviamo di fronte al Caos completamente inatteso. Fatto sta che tra i vari avvertimenti degli esperti arriva anche l’opinione del noto Kiyosaki, autore del famoso libro “Rich Dad Poor Dad” e imprenditore nel mondo della finanza.

Donald Trump è costretto ad affrontare una situazione molto delicata: di recente è stato insinuato il dubbio che l’Oro a Fort Knox potrebbe essere “sparito” o potrebbero esserci degli ammanchi. Se la riserva aurea (nella quale c’è anche una parte di quella italiana n.d.r) fosse davvero compromessa, il mondo starebbe per vivere una catastrofe finanziaria.

In RICH DADs PROPHECY-2013 I warned the buggiest stock market crash in history was coming. That crash will be in February 2025.

Good news because in a crash everything goes on sale. Cars and houses on sale now.

Better news billions will leave the stock and bond markets and…

— Robert Kiyosaki (@theRealKiyosaki) January 27, 2025