L’OPA lanciata sulle azioni Tod’s fa volare le quotazioni e tutto il comparto del lusso

La notizia di giornata è quella dell’OPA lanciata sulle azioni Tod’s che subito hanno adeguato il prezzo a quello offerto guadagnando circa il 18%. A beneficiare del rialzo di Tod’s, però,è stato tutto il settore del lusso che ha visto le azioni Brunello Cucinelli e Salvatore Ferragamo ai primi posti della classifica dei migliori.

OPA lanciata sulle azioni Tod’s: condizioni e motivazioni

Il titolo Tod’s ha registrato un aumento significativo a Piazza Affari, raggiungendo i 43 €, prezzo dell’offerta pubblica d’acquisto per la revoca delle negoziazioni in Borsa. L’offerta, guidata da Diego e Andrea Della Valle insieme al fondo di private equity L. Catterton, supportato da LVMH, prevede che i soci di maggioranza mantengano il controllo del gruppo. Quest’operazione, del valore di oltre 500 milioni di euro, ridurrà la quota di possesso della famiglia Della Valle dal 64% al 54%. Diego Della Valle ha commentato che questa mossa porterà ulteriori benefici allo sviluppo futuro di Tod’s, con continui investimenti e obiettivi sfidanti, considerando l’uscita dalla Borsa come la scelta strategica migliore.

Ricordiamo che già nell’estate 2022 era stata lanciata un’OPA dei Della Valle. In quell’occasione non era stata raggiunta la soglia di adesione necessaria.

Le prospettive di breve per le azioni che hanno maggiormente beneficiato del rialzo del settore lusso

Le azioni che si sono maggiormente distinte a seguito dell’exploit di Tod’s sono state Brunello Cucinelli e Salvatore Ferragamo. Per entrambe abbiamo analizzato lo scenario più probabile di breve periodo.

La tendenza in corso sulle azioni Brunello Cucinelli è saldamente rialzista e non si vedono ostacoli lungo il cammino mostrato dallo scenario riportato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 96,45 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista sostenuto dall’incrocio al rialzo delle medie.

Anche per Salvatore Ferragamo la tendenza in corso è rialzista e potrebbe proseguire secondo lo scenario mostrato in figura. Solo una chiusura giornaliera inferiore a 11,91 € potrebbe mettere in crisi lo scenario rialzista.

