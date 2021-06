La nostra casa dovrebbe essere sempre il luogo in cui ci sentiamo al sicuro, in cui siamo noi stessi.

L’unico posto in cui ci rifuggiamo dopo lunghe giornate stressanti e cerchiamo di ricavare un po’ di tempo per noi.

Molto spesso, però, lo stress delle nostre giornate, i pensieri negativi, le ansia e l’angoscia non ci fanno vivere bene.

A proposito di questo, in questo articolo parleremo dell’ l’oggetto che tutti dovremmo avere in casa per attrarre energia positiva in ogni momento.

Secondo alcune credenze esistono delle pietre, o meglio dei cristalli in grado di allontanare qualsiasi tipo di energia negativa.

Queste credenze iniziano 4 mila anni fa nell’epoca dei Sumeri, che già riuscivano a utilizzare al meglio tutti i benefici che derivano da queste pietre.

Anche gli antichi egizi, oltre ad utilizzarle come ornamento, le utilizzavano per allontanare la negatività e le malattie.

Ma non dimentichiamoci che anche i Romani e i Greci le indossavano per favorire la sorte quando si avvicinavano le battaglie più insidiose.

L’oggetto che tutti dovremmo avere in casa per attrarre energia positiva in ogni momento

Oggi queste pietre vengono utilizzate per gli scopi più disparati. Spesso le troviamo negli orologi o nei PC.

Ma anche nelle case come soprammobili. Infatti, spesso questi cristalli hanno colori particolari che se accostati all’arredamento del soggiorno, ad esempio, possono dare un tocco in più.

L’antica credenza riguardo i benefici che portano queste pietre è rimasta.

Infatti, per chi ci crede, sembra possano purificare l’ambiente in cui si trovano e pulire la nostra aurea.

Questa credenza porta le persone a comprare questi cristalli e posizionarli nella propria casa oltre che per bellezza anche per qualche beneficio.

La celestina

Tra queste possiamo parlare della Celestina, conosciuta anche come Pietra degli Angeli. Le sue sfumature che tendono al celeste hanno la capacità di dare un senso di serenità. Questo è un minerale costituito da cristalli prismatici.

Sempre secondo la credenza, andrebbe posizionata nella camera in cui dormiamo per allontanare gli incubi e donarci un sonno sereno.