In estate, i piatti freddi sono freschi e deliziosi, i protagonisti assoluti dei pranzi e delle cene in compagnia.

Tra questi, oltre alla classica pasta fredda, esiste un piatto perfetto sia come antipasto che per condire piadine e panini conosciuto in tutto il Mediterraneo. Si tratta di una pietanza fresca, vegana, leggera e ricca di proteine e di proprietà: l’hummus.

L’imperdibile ricetta Mediterranea leggera e salutare dal sapore ricco e perfetta per l’estate

L’hummus è una crema fredda a base di ceci e sesamo tipica del Mediterraneo, che nacque migliaia di anni fa. Non si sa con certezza dove, dato che diversi Paesi ne rivendicano la creazione, ma di certo è amata da tutti.

Di seguito, vediamo come preparare molto semplicemente una versione dell’hummus con i pomodori secchi.

Ingredienti

250 gr ceci già cotti;

50 gr pomodori secchi;

1 spicchio di aglio;

1 cucchiaio di salsa tahina;

succo di 1 limone piccolo;

semi di sesamo quanto basta;

Procedimento

La preparazione dell’hummus è estremamente semplice. Infatti, basterà mettere nel mixer ceci, pomodori secchi, aglio, salsa tahina, il succo di limone ed un filo di acqua e frullare il tutto.

Dopo alcuni minuti, quando la crema sarà omogenea, trasferire il tutto in una ciotola. Ora, decorare con dei semi di sesamo, un filo d’olio extravergine di oliva ed eventualmente una foglia di basilico.

A questo punto l’hummus è pronto per essere gustato, e si può conservare in frigorifero per 3 giorni, coperto con la pellicola.

Proprietà hummus

È questa l’imperdibile ricetta Mediterranea leggera e salutare dal sapore ricco e perfetta per l’estate. Tra le molte proprietà, l’hummus è un’ottima fonte di proteine e ferro grazie ai ceci. Ma anche di grassi insaturi, precursori di Omega 3, vitamine B e E, calcio, ferro magnesio, fosforo e sostanze antiossidanti grazie ai semi di sesamo.

Per questo, l’hummus rafforza la salute di ossa, cuore e mente, e contribuisce a mantenere giovane e sano il corpo grazie a queste innumerevoli proprietà.