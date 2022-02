Dopo che il 24 novembre Banca Generali ha distribuito il primo dividendo sugli utili 2019/2020 di 2,7 euro ad azione per un valore complessivo di 315 milioni di euro, il titolo ha continuato nel suo ribasso dopo un tentativo, fallito, di ripartire immediatamente al rialzo. Ha, quindi, trovato un valido punto di supporto in area 34,13 euro (I obiettivo di prezzo).

Tra qualche giorno (dal 21 febbraio quoterà ex dividendo) l’istituto triestino staccherà una seconda cedola da 0,6 euro sugli utili portati a nuovo degli esercizi precedenti. In totale stiamo parlando un dividendo di 3,3 euro distribuito nel giro di qualche mese per un rendimento del 9% alle quotazioni attuali. Un risultato eccezionale per gli azionisti di Banca Generali.

Se, però, lo stacco del dividendo aveva fatto scattare il ribasso su Banca Generali, il nuovo stacco tra qualche giorno farà ripartire il titolo?

Guardando il grafico l’inversione rialzista potrebbe non essere molto lontana. Dopo la tenuta del supporto in area 34,13 euro, infatti, le quotazioni si stanno portando in prossimità della resistenza in area 37,51 euro. Una chiusura settimanale superiore a questo livello aprirebbe le porte a un’inversione di tendenza con massima estensione rialzista in area 46,55 euro.

Ovviamente una chiusura settimanale inferiore a 34,13 euro farebbe accelerare al ribasso verso gli obiettivi indicati in figura.

La valutazione di Banca Generali

Dal punto di vista della valutazione il lungo rialzo si fa sentire. Per quasi tutti gli indicatori utilizzati, infatti, le azioni Banca Generali risultano essere sopravvalutate. Fa eccezione il rapporto prezzo/utili. Con un PE a 12,41 per 2021 e 14,19 per l’esercizio 2022, i livelli di valutazione del titolo sono molto bassi in termini di multipli di guadagno.

Il giudizio medio sul titolo, infatti, è accumulare con un prezzo obiettivo che esprime una sottovalutazione del 14% circa rispetto alle attuali quotazioni.

Il titolo Banca Generali (MIL:BGN) ha chiuso la seduta del 9 febbraio a quota 36,55 euro in rialzo del 2,55% rispetto alla seduta precedente.

Time frame settimanale

