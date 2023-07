Lo sapevi che esiste un rossetto per ogni carnagione? Capisci subito qual è il tuo leggendo qui sotto!

Non scegliere il rossetto a caso, potresti fare danni! Impara a scegliere il tuo colore in base alla regola del sottotono.

Il make up è un grande alleato per tutti noi. Quando siamo troppo stanchi perché abbiamo dormito poco, o abbiamo avuto una giornata difficile, una sola passata di make up può fare miracoli. Per questo è importante scegliere i prodotti giusti per le proprie caratteristiche. In base al colore del nostro incarnato, o a quello dei nostri occhi e capelli, bisogna preferire un prodotto o un altro. Se queste regole sono abbastanza note, quella del sottotono lo è decisamente meno. Questa riguarda la scelta, ancor più importante, del rossetto.

Esiste una gamma di colori infiniti tra i rossetti, per coprire qualsiasi necessità. Chi ha la carnagione chiara, più ambrata o scura, tutti dovranno poter beneficiare di un colore che faccia risaltare il proprio viso. Insomma, prosegui la lettura per imparare a comprendere quale sia il rossetto più adatto alla tua persona.

Lo sapevi che esiste un rossetto specifico più indicato per ciascuna carnagione? Scegli quello che ti sta meglio tra una lista di colori infinita

La bocca è uno strumento di grande seduzione. Pensiamo, ad esempio, all’iconica Marylin Monroe. La diva del cinema, ancora oggi indimenticabile, non rinunciava mai al suo rossetto rosso fuoco, che aumentava l’immagine sensuale che tutti oggi conosciamo.

Ma il rossetto rosso è adatto proprio a chiunque? Ecco la risposta.

Attenzione ad usare il rossetto rosso

Partiamo dalla regola principale da seguire, ovvero quella del sottotono. Questa fa riferimento al colore di fondo della nostra pelle, che è ben diverso dalla sua tonalità. Il sottotono freddo, infatti, è proprio di chi ha la pelle molto chiara, che tende al bianco, quasi al bluastro. Il sottotono caldo, invece, fa parte di chi ha la pelle più colorata, olivastra, che tende quasi al giallo. Nel primo caso, infatti, il rossetto rosso spiccherà di più, perché finirà per creare “l’effetto Biancaneve”.

Questo rossetto è perfetto anche nel caso di contrasti cromatici molto forti, come, ad esempio, i capelli neri con gli occhi azzurri o verdi. Per quanto riguarda, invece, il sottotono caldo, sarà meglio virare sui toni più morbidi, aranciati o quasi tendenti al marrone.

Un bellissimo rossetto prugna

Lo sapevi che esiste un rossetto adatto praticamente a quasi tutte le tonalità? È il rossetto prugna, un vero asso nella manica per chi vuole risaltare senza eccedere con colori troppo vivaci. Il rossetto prugna, infatti, è un vero must have, che sta bene sia sulla pelle olivastra che su quella scura. Usato in questi termini, è molto sexy e deciso, e cattura subito gli sguardi. Il prugna, oltretutto, è misterioso, e aumenta il fascino di chi lo indossa.

Il discorso è diverso per le pelli molto chiare. In questo caso, infatti, il prugna potrebbe accentuare ancora di più il pallore del viso. E il rischio di un viso che sembra “malato” è dietro l’angolo.

Il rossetto chiaro è la punta di diamante per chi?

Il rossetto chiaro, invece, sta benissimo alle bionde con occhi chiari. L’effetto del rossetto chiaro sulla pelle chiara, infatti, farà apparire l’incarnato più scuro, facendolo risaltare.

Infine, consigliamo di tenere sempre in casa un gloss trasparente, un perfetto passepartout per tutte noi.