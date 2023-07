Pulizie di casa perfette e a tempo di record grazie ai trucchi furbi usati dalle colf

Le pulizie domestiche sono noiose e faticose ma, purtroppo, tutti le dobbiamo fare. Per farle nel miglior modo possibile, rapidamente e senza grande fatica, possiamo applicare la tecnica utilizzata dalle colf che, per ovvie ragioni professionali, sanno bene come organizzare il lavoro in maniera furba e strategica.

Fare le pulizie domestiche non piace a nessuno. Non si tratta di pigrizia o indolenza. Tra il lavoro, i mille impegni quotidiani e i ritmi frenetici delle nostre giornate, si passa la maggior parte del nostro tempo fuori casa. Ed è quindi ben difficile fare le faccende domestiche in maniera ineccepibile. Molti assumono una persona che, alcune ore alla settimana, si occupa proprio di questo. Non tutti però si possono permettere la colf, soprattutto in questo periodo in cui risparmiare è la parola d’ordine per moltissime famiglie italiane. In ogni ambito e settore, i professionisti conoscono i trucchi del proprio mestiere. Andiamo allora insieme a scoprire quali sono i trucchetti che mettono in atto le colf quando fanno le pulizie.

Pulizie di casa perfette e a tempo di record

Anzitutto, è bene far arieggiare i vari ambienti, per far uscire eventuali odori intrappolati. Dopodiché, la prima operazione da fare quando ci si accinge a fare pulizia (in qualunque ambiente della casa), è fare ordine. Riporre quindi ogni oggetto al proprio posto, così da liberare lo spazio. Pulire senza ingombri ed ostacoli sarà molto più rapido.

A questo punto, pulire i mobili procedendo dall’alto verso il basso, così da far ricadere a terra la polvere. Procedere poi con la pulizia dei mobili posti ad un livello più basso (tavolini, comodini…).

Il segreto per togliere definitivamente la polvere

La polvere è una gran brutta bestia. Ogni giorno la vediamo ancora presente proprio laddove il giorno precedente l’avevamo rimossa. Per togliere la polvere dalle superfici in maniera efficace, è importante fare due passaggi. Anzitutto, fare una prima passata con un panno asciutto e morbido. Il tessuto più indicato è la lana. Ora che lo sapete, in caso di vecchi maglioni che non indossate più perché fuori moda o perché ormai rovinati ed infeltriti, teneteli da parte per ricavarne stracci per la polvere. Dopo il passaggio “a secco”, procedere con un panno inumidito.

La tecnica del doppio passaggio, prima “asciutto” e poi “bagnato”, va applicata anche per il pavimento, che sarà l’ultima superficie che andremo a pulire. È proprio sul pavimento, infatti, che sarà ricaduto tutto lo sporco fatto cadere durante le precedenti pulizie. In base alle proprie preferenze, il passaggio “asciutto” sui pavimenti può essere effettuato con una scopa oppure usando l’aspirapolvere.

Ed ecco quindi come fare le pulizie di casa perfette e a tempo di record. Ricordarsi infine di andare a pulire anche negli angoli nascosti, come ad esempio sotto il divano. Se spostarlo fosse troppo faticoso, provare a sollevare i bordi e passare uno straccio in microfibra.