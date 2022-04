Lo chiamano la Miami del Mediterraneo perché questo borgo dal mare cristallino ha grattacieli e vita

Tutti hanno sognato almeno una volta di andarsi a rilassare sulle spiagge della Florida. La sua sabbia, che fa da contraltare ai grattacieli, è una metafora perfetta per un luogo in cui il relax, la natura e il divertimento vanno di pari passo. Tuttavia, i voli aerei per Miami sono spesso molto cari e in pochi hanno così tanti giorni di ferie da permettersi una vacanza del genere.

La buona notizia, però, è che in Europa possiamo trovare un luogo che assomiglia molto a Miami. Infatti, lo chiamano la Miami del Mediterraneo perchè questo borgo dal mare cristallino riesce a tenere insieme relax e un’offerta di divertimento incredibile. Scopriamo dove si trova.

Tra Alicante e Valencia

Per trovare questa perla del Mediterraneo dobbiamo dirigerci in Spagna, tra Valencia e Alicante. Ci troviamo nella costa bianca, nel centro della comunità autonoma Valenzana.

In molti lo chiamano la Miami del Mediterraneo, altri ancora la New York del Mediterraneo ma il suo nome è Benidorm. Si tratta di una destinazione turistica tra le più gettonate in Spagna, tanto che ogni anno si registrano quasi 500.000 ingressi. Dopo Madrid e Barcellona, Benidorm è la città spagnola con più camere d’albergo, proprio per accogliere tutta questa gente.

A Benidorm troviamo infinite spiagge di sabbia, belvedere sul mare, grattacieli e una vita notturna davvero invidiabile. Tuttavia, per chi ama anche la cultura, a Benidorm non resterà deluso, dato che la città offre tantissimo. La sua storia è molto antica, così come il Tossal de la Cala testimonia. Si tratta del centro abitato antico, fondato addirittura dal popolo preromano degli iberi.

Se invece amiamo le fortezze, dobbiamo dirigerci al mirador de la Punta del Canfali. Si situa in cima ad una collina che divide le spiagge della città e presenta i resti di un castello tardo medievale.

Infine, oltre alla Chiesa di San Giacomo e Sant’Anna, sarebbe bene conoscere l’Isla de Benidorm. La conosciamo anche come isola dei giornalisti e si tratta di un’isola triangolare. Per quanto riguarda la cucina, invece, ricordiamoci che siamo nella parte di Spagna che sa fare benissimo il riso. Non certo all’italiana, ma appunto alla maniera di Valencia. Infatti, ci sono tantissimi luoghi in cui provare la tipica paella, sia di terra sia di mare.

