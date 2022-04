Quando dobbiamo preparare un secondo piatto veloce, spesso e volentieri dimentichiamo una portata importante, il contorno. Concentrati sul risparmiare tempo preparando qualche ricetta sbrigativa, finiamo sempre per saltarlo. Ed ecco che, all’ultimo minuto, improvvisiamo una classica insalata di lattuga o tagliamo due pomodori al volo. Per quanto siano delle verdure, quindi sempre molto sane e buone, non sono tra le più appetibili. Soprattutto se abbiamo a cena degli ospiti, meglio preparare qualcosa di più goloso. Con un po’ di fantasia, anche il contorno si può trasformare in un piatto da veri chef.

Per esempio, se vogliamo un contorno leggero e con meno grassi, possiamo preparare una giardiniera. Questo non è solo un ottimo contorno, ma anche un trucco furbo per conservare a lungo le verdure. Abbiamo spiegato il procedimento in un precedente articolo, ed è davvero facile e richiede pochissimi minuti.

3 contorni sfiziosi e saporiti davvero economici da portare in tavola al posto della solita insalata di lattuga o pomodori

Oggi però vedremo come preparare dei contorni di verdure ancora più gustosi e originali.

Il tortino di zucca

Semplice da preparare, richiede pochi ingredienti e soltanto mezz’ora di cottura. Soffriggiamo in padella la zucca a dadini con della cipolla, bagniamo con brodo e lasciamo cuocere con il coperchio. Dopodiché schiacciamola con una forchetta e aggiungiamo un uovo ogni 250 g di zucca. Uniamo del formaggio grattugiato, sale, pepe e amalgamiamo bene. Cuociamo poi in pirottini imburrati e con pangrattato per 30 minuti in forno ventilato a 190° gradi. Serviamo con una deliziosa fonduta di stracchino.

Zucchine fritte alla romana

Secondo un detto popolare, fritto è buono anche un sasso, e non potremmo essere più d’accordo. Se vogliamo preparare un contorno sfizioso e saporito, puntiamo sulla frittura. Ma invece delle solite patatine, prepariamo delle zucchine. Si cuociono in neanche cinque minuti e sono ancora più gustose e croccanti delle patatine fritte.

Tagliamo a listarelle le zucchine, aggiungiamo del sale e lasciamo che perdano l’acqua. Strizziamole, asciughiamole bene e infariniamole velocemente, togliendo poi la farina in eccesso. Possiamo anche aggiungere un po’ di paprika per renderle più speziate. Ora, friggiamo in olio bollente per qualche minuto, girandole spesso, e serviamole belle croccanti.

Caponata di verdure

Qui spazio alla fantasia, possiamo utilizzare anche gli avanzi di verdure che abbiamo in frigo. Peperoni, zucchine, pomodori, melanzane e olive. Tagliamo tutto a tocchetti e cuociamo in padella non dimenticandoci del basilico. Per una versione leggera, possiamo cuocere tutto al vapore, altrimenti abbondiamo con l’olio. Se aggiungiamo un po’ di mollica di pane e le cuociamo al forno, ecco un’alternativa originale che stupirà tutti. Quindi, ecco 3 contorni sfiziosi e saporiti davvero economici da abbinare ai nostri secondi piatti preferiti. Questi contorni sono perfetti anche da servire come antipasto, in realtà. Ma se stiamo preparando una cena con degli invitati, meglio optare per antipasti un po’ più scenografici.

