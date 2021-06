Se crediamo di non poterci permettere vacanze di mare da sogno nei luoghi più chic delle coste italiane, allora dobbiamo ricrederci. Ecco la classifica delle 5 spiagge libere più belle su cui passare vacanze low cost nelle località più esclusive e davanti ai mari più cristallini d’Italia. Segniamole sulla mappa e potremo risparmiare molti soldi, godendo appieno di quelle bellezze che credevamo irraggiungibili per le nostre tasche.

Porto Selvaggio si trova nei pressi di Nardò. Siamo in pieno Salento, una delle mete più in voga della stagione balneare, non solo per il mare meraviglioso ma anche per la movida. La spiaggia libera di Porto Selvaggio è un luogo incontaminato all’interno di un parco naturale protetto. Il colpo d’occhio è mozzafiato.

Una spiaggia inaccessibile dalla terra ferma

Spostiamoci il Cilento, dove troviamo una spiaggia libera davvero unica in Italia. Parliamo della Spiaggia del Buon Dormire, una caletta di sabbia fina davanti all’Isolotto del Coniglio, che non si può raggiungere via terra. Chi vorrà passare una giornata di mare indimenticabile, deve attrezzarsi con barchette che partono dalla vicina Palinuro. Oppure, raggiungerla a nuoto.

Mare cristallino alla fine del bosco

In Toscana, lungo il vitale litorale di Grosseto, c’è la spiaggia libera di Cala Violina. È una delle meraviglie della Maremma. La sabbia è a grani, chiara come il marmo. Vi si arriva attraverso una suggestiva passeggiata nella macchia mediterranea, che preserva la natura selvaggia del luogo. Ma a meno di 10 chilometri abbiamo località come Follonica e Punta Ala, dove andare a divertirsi la sera.

Scogliere a strapiombo da non credere

Spesso sottovalutata è la bellezza del mare marchigiano. Nei pressi di Sirolo, in provincia di Ancona, si trova la Riviera del Conero. Abbiamo a disposizione chilometri di spiaggia bianchissima e del tutto libera. Alle nostre spalle, i monti ricchi di sentieri su cui è possibile fare trekking se vogliamo prendere una pausa dal mare.

Un Paradiso bagnato dal mare

Chiudiamo con la Sardegna questo particolare giro d’Italia. Nel Golfo di Orosei si trova Cala Luna, così chiamata per la sua forma a falce stretta e allungata. Difficile da raggiungere (meglio via mare che via terra), è un Paradiso che rimane incontaminato anche in alta stagione.

