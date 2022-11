Linee di fuga più splendenti e pulite con un semplice rimedio fatto in casa

Le linee di fuga si sporcano col passare del tempo e non bisogna farsene una colpa. Le pulizie di casa sono tante e non ci si può mettere a pulire manualmente il pavimento. Ogni tanto però, quando queste cominciano a sporcarsi di più, allora conviene intervenire. Potremo allora avere delle linee di fuga più pulite e splendenti grazie a qualche semplice trucchetto.

La polvere e come impedire di posarsi

Tra le faccende domestiche vi è anche il togliere la polvere. Queste minuscole particelle si posano dappertutto e con una costanza giornaliera. Un compito che ci attende nei punti più sensibili come la camera da letto, ma anche mobili, tende e pavimenti. È possibile anche impedire che la polvere si posi con qualche astuzia della nonna.

Nel periodo autunnale e invernale poi non bastano le pulizie. Bisogna anche proteggere casa dagli sbalzi di tensione. Basta un fulmine che caschi nei pressi dell’abitazione, perché qualche apparecchio elettrico possa guastarsi. Ma torniamo alla pulizia delle linee di fuga.

Come scopare le linee di fuga

Per risolvere il problema delle linee di fuga bisogna pensare anche ad una buona pulizia preliminare. Quando si tratta ad esempio di pavimenti piastrellati, le linee raccolgono la sporcizia. Ciò accade perché queste si trovano non a livello delle piastrelle, che sono più alte. Così quando si passa la scopa, è facile che del detrito rimanga imprigionato nella zona più bassa delle linee di fuga. In ogni caso, anche le linee di fuga delle pareti piastrellate del bagno si sporcano.

Per il pavimento, converrebbe anche passare la scopa seguendo la direzione delle linee di fuga, se si vuol essere più pignoli. Lo si può fare utilizzando la parte corta del battiscopa e dopo aver ramazzato il pavimento. Questo movimento più accurato, permette di rimuovere meglio eventuali detriti.

Linee di fuga più splendenti e pulite con un rimedio efficace

Tuttavia col tempo della sporcizia si poserà sempre. Si tratta di detriti che le scarpe portano da fuori. Oppure di formazione di umidità che col tempo anneriscono, formando muffa. A questo punto bisogna ricorrere a soluzioni più efficaci.

A questo punto possiamo procedere preparando un’efficace soluzione. Abbiamo bisogno di bicarbonato di sodio e di candeggina. Possiamo mischiare 100 grammi di bicarbonato di sodio con della candeggina. Lo scopo è creare una pasta consistente, che possa essere sparsa sui punti di fuga sporchi. Una volta applicato questo miscuglio, eventualmente con una spugnetta, lo lasceremo agire per circa 5 minuti.

Poi con uno spazzolino da denti vecchio, strofiniamo le linee di fuga annerite. Lasciamo, ancora per circa 5 minuti, agire la soluzione e poi non ci resta che lavare con uno straccio ben bagnato.

Il bicarbonato ci aiuterà a eliminare le formazioni di muffa e con esse anche lo sporco. Inoltre, il fatto che sia composto da piccoli grani, gli permette anche un’azione leggermente abrasiva. In questo modo la sporcizia si elimina più facilmente. La candeggina, invece, agisce eliminando tutti i microbi e batteri, e in qualche modo rendendo il pavimento più sano.