Prima del Covid, l’Italia a partire dai primi caldi e per tutta l’estate, era la terra delle manifestazioni culturali. Da nord a sud, a seconda dei nostri interessi potevamo assistere ai più disparati tipi di eventi. Girovagando su internet era facile scovare concerti, mostre e festival per tutti i gusti. La pandemia purtroppo ha dato un lungo stop a questo settore che ha vissuto momenti davvero critici. Ma ora che l’Italia è tornata zona bianca, la vita culturale del paese riparte e possiamo tornare a nutrire di bellezza la nostra anima. Proprio per questo la Redazione di ProiezionidiBorsa oggi, vuol segnalare ai suoi lettori l’imperdibile evento estivo che ci farà dimenticare il Covid e ci porterà in un’atmosfera da sogno: Ferrara Buskers Festival 2021.

Ferrara Buskers Festival 2021

Quest’anno chi si trova in vacanza in Emilia Romagna, dovrà assolutamente fare una capatina a Ferrara per questo fantastico evento che si svolgerà dal 25 al 29 agosto.

Si tratta della 34esima edizione del Ferrara Buskers Festival, la più antica rassegna internazionale dedicata ai musicisti di strada. Ogni giorno per le strade di Ferrara ci saranno ben 120 spettacoli. Gli artisti coinvolti sono ben 700 e provengono da varie parti del Mondo. Il Festival ha come obiettivo omaggiare l’arte in tutte le sue forme.

Non sarà quindi solo una rassegna musicale, offrirà anche eventi teatrali, culturali e spettacoli di giocoleria in una cornice assolutamente green. È l’imperdibile evento estivo che ci farà dimenticare il Covid e ci porterà in un’atmosfera da sogno. In virtù del rispetto delle normative anti covid, gli ingressi sono solo su prenotazione, è possibile acquistare i biglietti sul sito dedicato. Per garantire una totale sicurezza sanitaria saranno previste inoltre varie aree di sanificazione.

Una manifestazione green in difesa delle api

In occasione della Giornata mondiale delle api, il 20 maggio, il Ferrara Buskers Festival dedica questa edizione proprio alle api. Secondo l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, questo piccolo insetto infatti è essenziale per la nostra sopravvivenza. Questo perché non solo è responsabile di gran parte dell’impollinazione di tutte le specie vegetali ma garantisce addirittura il 35% della produzione globale di cibo.

Il Ferrara Buskers Festival è un evento green che si distinguerà per la sostenibilità ambientale. È previsto infatti un impatto sonoro bassissimo, un uso ridotto della carta e la pulizia nelle aree concerti. Non resta che correre a comprare i biglietti e prepararsi al divertimento.

