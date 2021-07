Fin da piccoli, ci siamo sentiti dire di mangiare la verdura, in particolare quella a foglia verde, perché fa bene e fa diventare forti. E anche se da piccoli non ci credevamo poi molto, in realtà quello che dicevano le nostre mamme e nonne era vero.

Infatti, continuando a leggere vedremo esattamente in che modo le verdure a foglia verde fanno bene al nostro organismo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Quali sono le principali verdure a foglia verde

Come accennato, un’alimentazione sana è la chiave per crescere e mantenersi forti e in salute, ed in questo discorso le protagoniste indiscusse sono le verdure. Le verdure a foglia verde sono ricchissime di benefici a partire dall’elevato contenuto di clorofilla, alla quale si deve il colore e le proprietà antiossidanti.

Per cui, le incredibili proprietà delle verdure a foglia verde che in pochi conoscono dipendono da ciò che ogni verdura contiene.

Tra le verdure a foglia verde ricordiamo gli spinaci, ricchi di acido folico e luteina che protegge gli occhi. Oppure le crucifere, tra cui cavolfiore, cavolo, broccoli, cime di rapa, rucola e rafano, ricche di vitamina A, B, C, E, K, potassio, calcio, ferro, antiossidanti.

Il crescione, invece, che contiene ferro, fosforo, manganese, rame, zinco, iodio e calcio, vitamine B2, A, PP, E, ma soprattutto C. Ricordiamo anche la lattuga e i cetrioli.

Logicamente, ne esistono molti altri e in genere hanno le medesime proprietà, anche se con piccole differenze.

Le incredibili proprietà delle verdure a foglia verde che in pochi conoscono

Abbiamo visto quali sono le principali verdure a foglia verde e i micronutrienti che esse contengono. Ora, vediamo nel dettaglio a cosa servono:

a) pelle liscia e sana, abbronzatura duratura: le verdure a foglia verde contengono antiossidanti e coenzima Q10, che mantengono giovani le cellule della pelle. Poi, le verdure a foglia verde sono ricche di carotenoidi e di beta-carotene, per cui favoriscono l’abbronzatura e il mantenimento del colore, come le carote;

b) controllo pressione: gli ortaggi a foglia verde sono perfetti per mantenere sotto controllo la pressione alta, e quindi sono un valido alleato del sistema cardiovascolare;

c) coagulazione del sangue: la vitamina K è fondamentale per la coagulazione del sangue, e queste verdure ne sono ricche;

d) difesa contro i tumori e rafforzamento sistema immunitario grazie alle vitamine C, E e al glutatione.

Per cui, assumendo ogni giorno le dosi consigliate di verdura a foglia verde, i risultati sulla propria salute sarebbero evidenti in pochissimo tempo.

Tuttavia, a volte è difficile riuscire a mangiare così tante verdure, e tutti i giorni. Un consiglio? Includere nella propria quotidianità un succo verde detossificante, per fare il pieno di frutta e verdura verde senza fatica.