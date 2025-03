Leonardo sfiora +18% a Piazza Affari e guida la rivalsa del settore difesa grazie al piano UE per il riarmo

Dal summit sull’Ucraina tenutosi a Londra il 2 marzo, è emersa la necessità condivisa dai 19 leader europei partecipanti di incrementare la spesa per la difesa europea. Giovedì 6 marzo 2025, la Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, presenterà al Consiglio europeo un programma per consentire il riarmo dei Paesi dell’UE, al fine di consolidare l’aiuto all’Ucraina e respingere “futuri invasori”.

Lo scopo sarebbe raggiungere una maggiore autonomia dagli Stati Uniti nel settore degli investimenti militari. La notizia ha determinato un volo delle azioni dei tre colossi impegnati nel settore difesa: l’azienda tedesca Rheinmetall, la svedese Saab e l’italiana Leonardo.

Crescono le azioni di Leonardo e delle società del settore difesa e le notizie dalla Germania fanno sperare in un futuro prospero

In Germania, la Rheinmetal ha registrato un’impennata del 15% in mattinata, mentre la svedese Saab è salita del 14%. A Piazza Affari domina Leonardo, che ottiene un rialzo del 17,5% a 45,62 euro.

A promuovere la scossa del titolo italiano è anche la notizia, diffusa dalla stampa tedesca, in base alla quale i partiti CDU e SPD (che dovrebbero formare il nuovo Governo) sarebbero intenzionati a stanziare due fondi speciali per la Difesa e le Infrastrutture, da circa 400 miliardi di euro l’uno. Secondo gli esperti, in dieci anni, la spesa per la difesa aumenterebbe notevolmente, con enorme vantaggio delle aziende impegnate in tale ambito, tra cui Leonardo, leader indiscusso del settore.

