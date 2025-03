Leonardo aumenta dell’85% il dividendo e raddoppia la cedola per gli azionisti. Le prospettive di crescita fino al 2029 sono esorbitanti

Leonardo si appresta ad aggiornare il Piano Industriale 2025-2029, con l’obiettivo di diventare uno dei protagonisti mondiali del settore dell’aerospazio, difesa e sicurezza. Il 2024 è stato un anno di forte crescita, che si è concluso con un risultato netto di 1,159 miliardi (una crescita del 63% rispetto all’anno precedente). Il risultato netto ordinario, invece, è stato pari a 786 milioni (in rialzo del 3,7% rispetto al 2023).

Straordinario successo per gli ordini, che sono saliti a 20,9 miliardi (+12,2%), con ricavi di 17,8 miliardi (+11,1%). L’Ebit (gli utili prima del pagamento delle tasse e degli interessi sul debito) è balzato a 1,2 miliardi (+17%). La società ha anche comunicato l’ammontare del dividendo 2025 (riferito all’esercizio 2024), che è stato incrementato dell’85%, con una crescita della cedola da 0,28 a 0,52 euro per azione.

Essendo una realtà impegnata principalmente nella produzione di armi e velivoli militari, il motivo dello straordinario successo di Leonardo risiede, ovviamente, nella corsa al riarmo annunciata dall’Unione Europea. Beneficerà dell’aumento degli utili distribuiti agli azionisti anche lo Stato italiano, visto che il Ministero dell’Economia detiene il 30,2% delle azioni e si appresta a ricevere una cedola di più di 90 milioni di euro.

Leonardo, aumentano utili e dividendo: gli scenari per il 2025

Guardando al 2025, Leonardo prevede un ulteriore rialzo, nonostante le incertezze politiche ed economiche che potrebbero incidere sul mercato finanziario. Le stime segnalano:

ricavi a circa 18,6 miliardi;

ordini a circa 21 miliardi;

l’Ebita a circa 1,66 miliardi;

la riduzione dell’indebitamento netto del 22,7%, grazie a una superiore generazione di cassa e a una più incisiva politica degli investimenti.

Nel Piano Industriale 2025-2029, è stata stimata una crescita media annua del 7% per i ricavi, del 5% per gli ordini, del 13,1% per l”Ebita e del 15,2% del flusso di cassa operativo.

Le ragioni del successo di Leonardo: attese nuove alleanze strategiche in futuro

Come ha sottolineato l’Amministratore Delegato Roberto Cingolani, i risultati di Leonardo sono frutto delle azioni messe in campo nei settori: “Elettronica per la Difesa e Sicurezza” (soprattutto in Europa e negli USA), “Elicotteri” e “Cyber & Security Solutions“.

Il successo non sarebbe stato possibile senza alleanze e partnership internazionali. Per i prossimi anni, il gruppo ha intenzione di proseguire per questa strada, soprattutto espandendo la divisione Spazio. Starebbe, infatti, lavorando al lancio di una costellazione di satelliti militari e civili in orbita bassa. La priorità, come ha sottolineato Cingolani, è la divisione aerostrutture, per la quale si sta per concludere l’alleanza con un importante partner internazionale.

La società ha, inoltre, stipulato un accordo con Rheinmetallm, per la creazione di un nuovo carro armato per le truppe europee e un’intesa con i turchi di Baykar per la produzione di droni militari.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.