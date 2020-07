Le ultime novità per il bonus professionisti è che l’indennità verrà riconosciuta anche agli iscritti a più Casse di previdenza. In precedenza, gli stessi erano stati esclusi dal beneficio sulla scorta del requisito di esclusiva. Il chiarimento è giunto dal Ministero del Lavoro che ha stabilito la spettanza del bonus da 600 euro, anche alle categorie prima escluse. Dal beneficio di marzo, detti professionisti erano rimasti esclusi perché non iscritti in esclusiva ad un solo ente previdenziale.

La novità, quindi, sarebbe che sono ammessi anche loro al beneficio attraverso il Fondo per il reddito di ultima stanza. In altri termini: i professionisti esclusi dal bonus da 600 euro di marzo, potranno ricevere l’indennità.

Le ultime novità per il bonus professionisti. Come si è giunti alla decisione

Sulla questione era sosto un vero e proprio contenzioso sollevato dalla Cassa di previdenza dei dottori commercialisti. Questi, avevano chiesto il parere ministeriale dopo che delle 28.450 domande arrivate, circa 900 non erano state evase per mancanza del requisito di esclusività. Quindi, adesso, in seguito al cambio di rotta, oltre a quei 900 iscritti, possono beneficiare del bonus anche i professionisti che appartengono alle altre Casse. Il Ministero, infatti, ha stabilito che possano essere evase le richieste rimaste pendenti.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Tuttavia, non potrà essere rimesso in corsa chi aveva revocato la domanda. Si ricorda che al bonus da 600 euro di marzo hanno diritto anche i professionisti che hanno presentato la domanda tra il 9 aprile e il 19 maggio. Si tratta del periodo di tempo in cui è stato introdotto il requisito di esclusività.

Viene chiarito, inoltre, che la decisione di riammettere i professionisti al bonus si basa sul provvedimento di concessione dell’indennità, successivo all’abrogazione della norma. Quest’ultimo ha introdotto il requisito dell’iscrizione esclusiva. Inoltre, la decisione è stata fondata anche sul fatto che la data di presentazione della domanda è precedente all’introduzione del requisito di esclusiva