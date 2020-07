Oggi mostreremo ai lettori di Proiezionidiborsa come si realizza un semplice ma efficace autoabbronzante naturale col caffè.

Per qualcuno potrebbe sembrare superfluo parlare nel mese di luglio di autoabbronzante, perché il solleone impazza e abbiamo invece bisogno dei filtri solari. Ma, prima di tutto, non è vero che è bel tempo in tutta la Penisola. E poi c’è chi sta lavorando fino alla metà di agosto, dunque la tintarella può prenderla solo nel weekend in piscina o sul balcone. Tutti gli altri che sono, invece, con i piedi sulla sabbia, troveranno utile scoprire come risparmiare sulla lozione autoabbronzante usando una semplice caffettiera.

La ricetta

Ecco il metodo per dorare quelle parti che solitamente non si espongono al sole e restano bianche come strisce pedonali.

Fai trading sui mercati più famosi del mondo ed esplora le infinite opportunità con Plus500 Scopri di più » L'80,5% degli investitori al dettaglio perde denaro sul proprio conto quando negozia CFD con questo fornitore. Dovresti considerare se puoi permetterti di correre il rischio elevato di perdere i tuoi soldi.

Il caffè è uno degli alimenti più tenaci da smacchiare se lo si rovescia su un tessuto. E’causa dell’ingiallimento dei denti ed perfetto per ravvivare il colore di scarpe, tappeti e borse di cuoio. In questo caso sarà protagonista della lozione autoabbronzante fatta in casa.

Ecco la ricetta: bisogna pesare 250 grammi di grani di caffè robusta a macinatura media. Preparare vari caffè con la moka. E metterli a bollire successivamente in un pentolino con qualche foglia staccata da un albero di noce.

Autoabbronzante naturale col caffè

Il tutto deve essere ristretto sul fuoco e vicino alla consistenza di una crema. Poi bisogna mescolarlo a una crema idratante qualsiasi, finché questa prenda un bel colorito bruno. Una volta steso sulla pelle, questo impasto deve asciugare addosso, senza appoggiarvi sopra, per esempio, degli indumenti.

Una volta finita l’operazione, si può spruzzare un po’ di lacca per capelli sulla pelle e aspettare ancora prima di lavarsi. E’un autoabbronzante naturale, dunque il risultato sarà molto leggero. Potrà essere ripetuto aggiungendo anche delle foglie di edera, se la pelle risulta molto chiara.