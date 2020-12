Le video guide di PdB - Iscriviti al nostro canale per seguire i nostri eventi e format



Tutti sappiamo che tenere delle piante in case è una scelta che può migliorare la nostra qualità di vita. Sia perché le piante danno un tocco di colore in più agli ambienti domestici, ma anche perché possiedono delle qualità benefiche per la salute nostra e di tutti gli abitanti della casa.

Vi sono alcune piante particolarmente indicate per avere un’aria sempre purificata all’interno degli ambienti domestici. Vediamo le tre piante da tenere in casa per un’aria più pulita.

Ficus

Il ficus (Ficus benjamina) è tra le piante d’appartamento più diffuse e più spettacolari. Può raggiungere anche dimensioni molto grandi, e possederne uno sarà come avere un pezzettino di foresta tropicale in casa. Il ficus filtra l’aria di casa in maniera eccellente grazie all’abbondanza di fogliame. Necessita di un’annaffiatura regolare, e di un ambiente luminoso senza troppa esposizione diretta alla luce solare.

Aloe

L’aloe vera è una delle piante più famose del mondo, grazie alle sue infinite proprietà benefiche per la salute, oltre che ai suoi utilizzi nella cosmetica. L’aloe è molto semplice da curare, ed è un’alleata formidabile per tenerci in salute.

Ovviamente, una volta che la nostra pianta di aloe avrà raggiunto dimensioni sufficienti, potrà aiutarci non soltanto filtrando l’aria di casa, ma anche grazie al prezioso contenuto delle sue foglie. Ricordiamoci di prelevare sempre le foglie più esterne, e di tagliarle vicino alla base per non far soffrire la nostra pianta di aloe.

Filodendro

La terza delle tre piante da tenere in casa per un’aria più pulita è il famoso filodendro. Grazie all’estesa superficie delle sue foglie, il filodendro riesce a filtrare grandi quantità di aria in casa. Attenzione però, il filodendro può risultare tossico se ingerito, occorre quindi mantenerlo lontano da bambini e animali domestici.

Se proprio non abbiamo il pollice verde, o la nostra casa è poco luminosa, possiamo provare con la pianta del buio, che non ha bisogno di luce e spazio, per avere in casa una pianta che richiede pochissimo impegno.