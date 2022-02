Le stelle non mentono, a partire da oggi inizia una settimana davvero interessante, che porterà grandi cambiamenti e novità per alcuni fortunati segni dello zodiaco. Per uno in particolare, grazie all’aiuto di Nettuno sognatore e nonostante qualche piccolo conflitto con la Luna, inizia un periodo pieno di novità. Stiamo parlando del segno dello Scorpione, un segno d’acqua che farà bene a prepararsi per ciò che lo attende. D’altronde, le stelle splendono di fortuna su questo segno e le belle sorprese non mancheranno di sicuro.

Qualche piccolo problema in amore

Nel campo degli affetti e delle relazioni sentimentali, si intravede qualche piccola tensione, scaturita però dal nulla. Iniziamo questa settimana con un fioretto: basta rivangare il passato e tirare fuori scheletri dall’armadio, che rischiano solo di inasprire la situazione senza motivo. Potremo, infatti, riscoprire l’affetto e il romanticismo che tanto ci avevano conquistato grazie ad alcuni piccoli gesti quotidiani. Una gentilezza, un gesto d’affetto o una bella parola nei momenti meno banali faranno una grandissima differenza.

Per quanto riguarda la famiglia, aspettiamoci grandi notizie in arrivo da parte dei cari a noi più vicini. Le stelle parlano di un nuovo e felice arrivo nella famiglia: aspettiamoci quindi l’arrivo di un nuovo nipotino o l’annuncio di un matrimonio imminente. Nonostante la necessità di tenere a bada gli aspetti più spigolosi del nostro carattere, inizia una settimana di belle sorprese e tranquillità.

Le stelle splendono di fortuna su questo segno zodiacale che vivrà una settimana piena di emozioni

Anche dal punto di vista lavorativo, non ci si può lamentare. Veniamo da un periodo di buoni guadagni e tranquillità economica, ma occhio alle proposte di investimento poco serie che potrebbero arrivare inaspettate. Lasciamo perdere il gioco d’azzardo e le proposte troppo rischiose perché la fortuna ha già in serbo qualcosa per noi. Coltiviamo bene i rapporti con soci e colleghi al lavoro perché saranno proprio questi il miglior investimento sul quale potremo puntare.

Verso la fine del mese di febbraio potrebbe, poi, presentarsi una possibilità di guadagno inaspettata. Nulla di eccessivo e mirabolante, ma una proposta seria e concreta che richiederà tanto impegno e che potrebbe regalarci tantissime soddisfazioni.

Parlando di salute, invece, l’unico pericolo saranno spigoli sporgenti e sportelli lasciati aperti. Niente potrà salvarci da qualche piccolo livido e innocuo bozzo, dovuto purtroppo alla nostra innata sbadatezza. Continuiamo, però, a fare sport e a mangiare sano per stare tranquilli e in forze.

