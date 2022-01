Pizzette, rustici e torte salate e ancora strudel, cornetti e fagottini, potremmo continuare per ore a elencare quante specialità e piatti gustosissimi potremmo preparare con la pasta sfoglia. Che sia fatta in casa o acquistata nel più vicino supermercato, dunque, la pasta sfoglia non dovrebbe mancare nella nostra cucina. Infatti, se desideriamo preparare un piatto veloce possiamo servircene subito. Sono davvero gustose e semplici queste 4 idee per usare la pasta sfoglia in piatti dolci e salati da provare subito in cucina.

Per tutti i gusti

Usare la pasta sfoglia per preparare delle pizzette croccanti è l’ideale per una merenda veloce o un aperitivo improvvisato. Procediamo in questo modo. Stendiamo la pasta sfoglia su un piano e usiamo un bicchiere per creare delle forme rotonde. Guarniamole con salsa, origano e un goccio d’olio. Adagiamole su una teglia riutilizzando la stessa carta in cui la pasta sfoglia era avvolta. Mettiamo nel forno ben caldo e in pochissimo tempo avremo pronte pizzette calde e fumanti. A fine cottura non dimentichiamo di aggiungere un tocchetto di mozzarella. È possibile variare i gusti utilizzando verdure e cremine salate.

Gustose e semplici queste 4 idee per usare la pasta sfoglia in piatti dolci e salati da provare subito in cucina

Cornetti alla marmellata o alla crema di nocciole. Stendere la pasta sfoglia di formato rotondo e tagliare in otto fette. Porre alla base dei triangoli un cucchiaino di marmellata o di crema di nocciole, secondo il proprio gusto. quindi partendo dal basso avvolgere la fetta fino a raggiungere la punta. Appena finito, piegare leggermente ai lati cercando di dare una forma di mezza luna. Spennellare infine sulla superficie un po’ di uovo sbattuto e infornare. In pochissimi minuti i deliziosi cornetti si gonfieranno e si coloreranno. Tirare fuori dal forno e spolverare con dello zucchero a velo. Mangiare caldi. Per la variante salata possiamo utilizzare il prosciutto, il formaggio, ma anche il salmone o i wurstel per cucinare dei cornetti da spiluccare in famiglia.

Altre idee sfiziose

Bastoncini dolci o salati. Sono molto facili da cucinare. Infatti, basta procurarsi semi di sesamo o di garofano per condire i bastoncini salati o dello zucchero di canna per la versione dolce. Poniamo quindi la sfoglia su un piano e spalmiamo l’uovo sbattuto. Spolveriamo i semi di garofano o di sesamo sulla superficie interessata. Con una stessa pasta sfoglia potremmo creare più gusti quindi suddividiamo bene la superficie in rettangoli e poi in quadrati di circa 10 centimetri. Con un coltello o una rotella tagliamo delle striscioline di pasta intrise di semi e attorcigliamole con le mani. Poniamo dentro una teglia e inforniamo. Saranno pronti in pochissimi minuti. Al posto dei semi mettere lo zucchero di canna per la versione dolce da gustare a fine pasto.

Strudel di mele. Per preparare un velocissimo strudel di mele, affettare il frutto privandolo del torsolo, metterle dentro un contenitore e aggiungere uvetta, pinoli e cannella. Stendere la pasta sfoglia e spennellare il fondo con burro sciolto. Aggiungere il preparato con le mele al centro e chiudere i lati ripiegando bene verso l’interno. Arrotolare con delicatezza la pasta sfoglia se è il caso. Infornare e servire calda.