Le spese di chirurgia estetica si possono detrarre come spese mediche? Quando il contribuente si sottopone ad un intervento di chirurgia plastica, è possibile che ottenga le detrazioni Irpef sui costi che ha sostenuto? Il nostro team di esperti in materia di Diritto e Fisco vi indica in quali casi sia possibile usufruire delle detrazioni.

Quali interventi si considerano ai fini delle detrazioni fiscali

Sono molteplici le cause che determinano un intervento di chirurgia estetica. A volte, le ragioni che spingono l’interessato all’intervento riguardano un miglioramento dello stato di salute. Altre, invece, l’intenzione è quella di migliorare l’aspetto estetico del proprio corpo o di parte di esso. In quali casi le spese di chirurgia estetica si possono detrarre come spese mediche? Questo tipo di intervento, sebbene comporti delle modifiche al corpo, non è sempre detto che sia detraibile. Le spese di chirurgia estetica si possono considerare detraibili soltanto nella misura in cui mirano al recupero della normalità sanitaria e funzionale dell’interessato. Questo è quanto chiarisce la circolare 7/E del 27 aprile 2018 dell’Agenzia delle Entrate ed altre a seguire. Pertanto, gli interventi che rientrano nelle possibili detrazioni sono quelli che mirano ad eliminare una menomazione, fisica o funzionale, connessa a condizione patologica.

Quando la spesa non è detraibile

Immaginiamo l’esempio di un intervento nasale. L’interessato potrebbe sottoporvisi per gravi problemi respiratori che ne compromettono lo stato di salute. In questo caso, possiamo immaginare un intervento di settoplastica che si esegue per le condizioni causanti patologie come gravi sinusiti o simili. Oppure, la scelta potrebbe riguardare una semplice correzione estetica non connessa ad una situazione patologica come accade per la rinoplastica. La motivazione che è alla base delle due tipologie di intervento risulta quantomai differente. Soltanto nel primo caso, dunque, si potrebbe accedere alle detrazioni fiscali sull’imposta Irpef.

Se le condizioni di detraibilità sono presenti, allora il contribuente può inserire la spesa in dichiarazione dei redditi ed usufruire dello sconto Irpef del 19%. Per approfondimenti circa le nuove detrazioni sulle spese mediche e sanitarie del 2020, è possibile consultare la pagina qui.