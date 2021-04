Tutti gli errori che si devono necessariamente evitare di commettere quando si acquistano e conservano alcuni cibi 

A chi di noi non è mai capitato che per mancanza di voglia o per la fretta di sistemare la spesa mettiamo in frigorifero senza distinzione alcuna frutta e verdura.

Erroneamente si pensa che sia preferibile conservare tutti gli alimenti al freddo anziché a temperatura ambiente, specialmente quando le temperature aumentano nei periodi estivi.

Non tutti gli alimenti però possono essere tenuti in frigorifero perché non solo potrebbero perdere alcuni dei principi nutritivi ma perché facilmente potrebbero marcire.

Vediamo ora quali sono gli errori che si devono necessariamente evitare di commettere quando si acquistano e conservano alcuni cibi.

Riuscire a mantenere integrità e freschezza è un passaggio fondamentale per godere di tutti loro nutrienti.

Innanzitutto sarebbero da evitare sacchetti e contenitori in plastica per la conservazione di frutta e verdura ma preferire le buste di carta per assorbire l’umidità.

Ci sono alcuni cibi come patate, cipolle, pomodori, aglio, frutta esotica, fragole, banane, mele, basilico latticini e caffè che assolutamente vanno conservati a temperatura ambiente. Vediamone alcuni.

Patate

Per non alterare il loro sapore e mantenere la fragranza, le patate vanno conservate al buio in un sacchetto di carta, fuori dal frigorifero.

Banane

Le banane sono un frutto che tende facilmente ad ossidarsi, se non si vuole rischiare di ritrovarsi banane dalla buccia nera ma non matura al suo interno, è consigliabile lasciarle a temperature ambiente.

Aglio e cipolle

Il freddo rende l’aglio e le cipolle molli, gommosi e facilmente tendenti al marcio.

In più il freddo accelera la germogliazione dell’aglio.

Vanno conservati separatamente in una cesta a temperatura ambiente.

Pomodori

Non conservare i pomodori in frigo, in quanto il freddo interrompe la maturazione cambiandone il sapore, e li renderebbe molli e intrisi di umidità.

Basilico

Mai riporre il basilico in frigo, tenderebbe ad assorbire gli odori degli altri prodotti perdendo il suo intenso profumo. L’aria fredda lo farebbe diventerebbe giallo, appassito e marcio.

Latticini

È buona norma non mettere in frigo i latticini appena comprati. Ma devono essere conservati nel loro involucro d’acquisto immersi nel latticello e adagiati in ammollo in un contenitore contenete acqua.

Sicuramente d’estate è opportuno prestare maggiore attenzione nella conservazione di quei cibi che non vengono conservati in frigo.

Ecco quindi, tutti gli errori che si devono necessariamente evitare di commettere quando si acquistano e conservano alcuni cibi per preservarne la foro freschezza.