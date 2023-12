Mercati azionari in molti casi sui massimi annuali su altri molto vicini a quelli segnati nel mese di agosto. Siamo in pieno rally natalizio e il 30 novembre è scaduto l’ultimo setup annuale ed era anche rosso, quindi rilevante. Cosa ddobbiamo attendere da ora in poi? Come abbiamo spiegato più volte, il setup nero del 3 ottobre che ha intercettao un minimo con estrema precisione, era collegato quello del 30 novembre. Questo avrà intercettao un massimo oppure darà spazio a un forte allungo? La risposta ci verrà data già fra oggi e domani. Frattanto queste sono le prossime 3 date importanti per i mercati azionari.

I nostri setup annuali

Come notiamo dal grafico che segue le nostre date di setup calcolate con algoritmi proprietari ci hanno permesso di individuare i più importanti punti di svolta degli ultimi mesi, quasi con una regolarità del 90%. Questo è accaduto anche negli ultimi 20 anni.

Cosa potrebbe accadere da ora in poi?

Nel corso del emse di dicembre attendiamo invece dei picchi al rialzo e al ribasso nei seguenti giorni: 12,15 e 27.

Le prossime 3 date importanti per i mercati azionari e i livelli di prezzo da monitorare nel breve termine

Alle ore 16:16 della seduta di contrattazione del 4 dicembre abbiamo letto i seguenti prezzi sugli indici azionari analizzati:

Dax Future

16.456

Eurostoxx Future

4.430

Ftse Mib Future

29.985

S&P500

4.560,33.

La settimana appena iniziata, in base ai nostri algoritmi, dovrebbe segnare il minimo fra oggi e domani e il massimo nella giornata di venerdì. Quindi, attendiamo conferma di questo percorso campione proprio entro domani.

Frattanto la continuazione del trend in corso dal 30 ottobre è legata alla chiusura dell’8 dicembre. Ma quali sono i livelli che andranno considerati per questa settimana?

Ci sarà continuazione se la seduta sarà superiore ai seguenti livelli:

Dax Future

15.929

Eurostoxx Future

4.321

Ftse Mib Future

29.230

S&P500

4.535.

