Le persone più belle del mondo: chi sono e chi sono state?

Chi sono e quali sono state le persone più belle del mondo? Perché è vero che è bello ciò che piace, ma è anche vero che molti uomini e donne del cinema, della musica e dello spettacolo sono stati oggettivamente definiti come molto avvenenti. Su chi sono e quali sono state le persone più belle del mondo stilare una classifica che possa ritenersi oggettiva è praticamente impossibile. Ma proviamoci indicando le cinque donne ed i cinque uomini più belli del mondo.

Chi sono e quali sono state le persone più belle del mondo, partiamo dalle donne

Marilyn Monroe. Tra le persone più belle del mondo non può certamente mancare Norma Jeane Mortenson Baker Monroe. Nota con lo pseudonimo di Marilyn Monroe, è stata una delle più grandi attrici di sempre della storia del cinema. Oltre che una cantante, una modella ed una produttrice cinematografica.

Katy Perry. Nata a Santa Barbara, in California, Katheryn Elizabeth Hudson è semplicemente conosciuta come Katy Perry. Ed è una bellissima attrice e cantautrice.

Scarlett Johansson. Anche Scarlett Johansson va inclusa tra le persone più belle del mondo. Nata a New York, Scarlett Johansson ha recitato in film di successo come “L’uomo che sussurrava ai cavalli”. Ed anche in “Lost in Translation – L’amore tradotto”. Non solo attrice di successo ma anche cantante di rilievo.

Taylor Swift. Nata nel 1989 a West Reading, in Pennsylvania, Taylor Alison Swift è attrice e cantautrice. Nel luglio scorso è uscito “Folklore”, il suo ottavo album in studio.

Beyoncé. Anche Beyoncé Giselle Knowles merita senz’altro di essere annoverata tra le persone più belle del mondo. Nata in Texas, a Houston, oltre ad essere una bellissima donna è artista pluripremiata. Ad oggi, infatti, Beyoncé può vantare ben 24 Grammy Awards.

Bella Hadid. Isabella Khair Hadid, semplicemente nota come Bella Hadid, è una splendida modella americana nata a Washington nel 1996.

Gli uomini più affascinanti, da James Dean a Marlon Texeira

James Dean. Tra le persone più belle del mondo, in questo caso tra gli uomini più affascinanti di sempre, James Dean spicca per carisma e bravura. Noto per il film “Gioventù bruciata”, James Dean è stato da tutti definito un “attore bello e dannato”. Rappresenta una vera e propria icona culturale.

David Beckham. Calciatore inglese di successo, David Beckham, vero e proprio idolo tra le donne, è attualmente presidente della squadra di calcio statunitense dell’Inter Miami. Anche imprenditore di successo.

Leonardo DiCaprio. Attore famosissimo, tra l’altro, per la magistrale interpretazione nell’acclamatissimo film “Titanic”, anche Leonardo DiCaprio va menzionato tra le persone più belle del mondo. Nato a Los Angeles, Leonardo DiCaprio oltre che per il suo fascino è noto anche per il suo impegno sociale a tutela dell’ambiente, in particolare nella lotta ai cambiamenti climatici.

Jason Momoa. Nato alle Hawaii, Jason Momoa è attore e modello. Jason Momoa è alto 1 metro e 93 centimetri. Pesa oltre 100 chili con un’invidiabile massa muscolare.

Marlon Texeira. Conosciutissimo modello brasiliano di origini portoghesi dal fascino tenebroso e dal fisico asciutto e scolpito.