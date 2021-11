I mesi invernali sono i peggiori per le nostre piante. In particolare, se possediamo piante tropicali come le orchidee e i ficus sappiamo, bene che il freddo e l’umidità sono i peggiori nemici di questi vegetali.

Queste piante vanno protette dal freddo e dal bagnato e sempre mantenute al caldo dentro casa. Ovviamente, questa indicazione vale anche per le orchidee. Se le cureremo nel giusto modo è addirittura possibile ottenere splendide fioriture anche nei mesi invernali.

Infatti, le orchidee saranno bellissime e sane anche d’inverno, se seguiamo questo semplice trucco che in pochi ancora conoscono. Scopriamolo insieme.

Un ingrediente che tutti abbiamo

Se vogliamo che la nostra orchidea sia bella come quelle delle riviste di arredamento e di giardinaggio, dobbiamo iniziare a curarla nel giusto modo. Dobbiamo, innanzitutto, prevenire gli attacchi di parassiti e le sofferenze che la indeboliscono rendendola brutta.

Per farlo, dobbiamo sicuramente sempre assicurarci che l’ orchidea sia idratata a sufficienza e che il terriccio sia sufficiente. Se notiamo delle bruciature sulle foglie carnose, poi, vuol dire che dovremo trovare un’altra sistemazione, lontano dal sole diretto.

Se vogliamo mantenere la pianta sana e bella, possiamo iniziare a farle un vero e proprio trattamento di bellezza, semplice da realizzare. Per farlo abbiamo bisogno di un limone e di un panno o uno strappo di carta assorbente. Ora vedremo come proseguire.

Ora dobbiamo tagliare a metà il limone e strofinarlo sul panno o sullo strappo di carta assorbente. Il panno sarà inumidito senza essere saturo di succo. Ora possiamo iniziare a strofinare il succo di limone con molta delicatezza sulle foglie della nostra orchidea. Le foglie appariranno lucide e di un verde brillante, ma non è solo questa la magia che accade.

Il limone con la sua acidità svolge un’azione antisettica e può funzionare come antiparassitario naturale. In questo modo impediremo che i parassiti si depositino sulle foglie e le manterremo lucide e lisce.

È importante non usare troppo limone e, se le foglie sono troppo umide, passare un panno asciutto per rimuovere tutti i residui in eccesso. Se ripeteremo questo procedimento semplice e rapido più volte al mese, la nostra orchidea sembrerà più bella e curata. Per avere piante belle e sane non serve spendere soldi in prodotti costosi, a volte la soluzione l’abbiamo già dentro casa.

Approfondimento

In questo articolo abbiamo svelato il nome della varietà di orchidee che sta facendo innamorare moltissime persone per la sua bellezza.