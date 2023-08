La giornata di Borsa è stata dominata da Prysmian che ha guadagnato il 4% al termine di una sedute dalle due facce. A scatenare il rialzo sul titolo leader nel settore dei cavi per l’energia e le telecomunicazioni, sono state le notizie in arrivo dalla Germania.

La società italiana è in testa alla gara da 4,5 miliardi di euro su tre progetti in Germania per i due sistemi di connessione della rete offshore BalWin1 e BalWin2 e per il progetto in cavo terrestre Dc34. L’obiettivo è quello di stipulare i contratti definitivi entro il 15 gennaio 2024. Per Prysmian, quindi, un’eccellente occasione di aumentare un portafoglio ordini già molto importante.

Le raccomandazioni degli analisti

Le indicazioni degli analisti su Prysmian sono abbastanza inconsistenti tra di loro. Come si vede dalla figura seguente, infatti, si passa da uno scenario pessimistico in cui il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sopravvalutazione del 25% circa, a quello più ottimistico in cui la sottovalutazione è di circa il 70%. In media, la sottovalutazione si aggira intorno al 20%.

Le notizie in arrivo dalla Germania fanno guadagnare gli azionisti Prysmian: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 22 agosto a quota 35,92 €, in rialzo del 4,00% rispetto alla seduta precedente.

Un rialzo così importante non si vedeva sul titolo da circa un mese. Da notare che se la notizia dalla Germania è stata la spiegazione del rialzo, dal punto di vista grafico possiamo dire che le quotazioni avevano raggiunto un livello, area 34,5 €, che nel corso di tutto il 2023 ha sempre sostenuto le quotazioni evitando avvitamenti ribassisti.

Al momento, quindi, la tendenza in corso è rialzista e il prossimo scoglio si colloca in area 36,76 €. Oltre questa forte area di resistenza il rialzo potrebbe svilupparsi secondo lo scenario mostrato in figura. Viceversa, chiusure giornaliere inferiori a 35,28 € potrebbero favorire nuovi allunghi ribassisti.

