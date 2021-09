Ad un certo punto della vita quasi tutti si sono trovati davanti ad una delle scelte più complesse che si possano prendere: la scelta dell’Università. C’è chi ha seguito la propria passione, c’è chi ha scelto di seguire la strada già intrapresa dai propri genitori o chi ha deciso di fare un tuffo nel vuoto. Scegliere il percorso di studi post liceo è sempre complesso, ed ecco allora le migliori Università italiane del 2021 dove mandare i nostri figli a studiare secondo gli esperti.

L’Università ci prepara al mondo del lavoro

Ogni anno vengono fatte delle liste delle migliori Università sia a livello mondiale sia a livello italiano. Finito il liceo arriva il momento di scegliere l’Università. Spesso questa decisione è influenzata da fattori esterni. I professori che consigliano ai propri studenti il percorso di studi da intraprendere, l’Università dove vanno i nostri amici e anche i vari open day che le Università forniscono.

Poi la scelta si amplia e sorge il quesito di dove fare l’Università. Se farla nella propria città oppure trasferirsi in una città nuova. E per alcune Università c’è anche l’ostacolo del test d’ingresso, che implica avere un piano B nel caso in cui non si dovesse passare. Chi sceglie l’Università solitamente ha 18 o 19 anni. Quindi il consiglio dei propri genitori è sicuramente importantissimo. E compito di un genitore è traghettare il figlio verso la scelta migliore, senza però imporre mai il proprio pensiero. Perché alla fine la vita è la sua.

Le migliori Università italiane del 2021 dove mandare i nostri figli a studiare secondo gli esperti

Il QS World University Rankings ha stilato la sua lista delle top Università in Italia. Scopriamo allora quali sono. Va ovviamente sottolineato che alcune Università eccellono per le diverse facoltà. Ad esempio la migliore per Design e Arte è il Politecnico di Milano, per gli Studi classici invece La Sapienza di Roma. I parametri che hanno portato al compimento della lista sono stati la reputazione accademica, i giovani laureati assunti, rapporto studenti-facoltà, le citazioni in ambito della ricerca, il livello di internazionalizzazione e numero di studenti stranieri su quelli italiani.

La top 5

Al primo posto troviamo il Politecnico di Milano. Università fondata nel 1863 famosa per Ingegneria, Architettura e Disegno industriale. Al secondo posto troviamo la Alma mater studiorum, ovvero l’Università di Bologna. Questa è stata la prima Università del mondo occidentale. Al terzo posto troviamo La Sapienza di Roma, famosa per gli Studi classici. Mentre al quarto posto troviamo l’Università di Padova, famosa per la ricerca scientifica e per i percorsi didattici sempre al passo con le richieste del mercato del lavoro. Al quinto posto invece troviamo La Statale di Milano con il suo motto “scientia illuminans dignum”.

