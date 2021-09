L’amore è certamente un sentimento unico e raro. Quando si è innamorati, a volte sembra di perdere la concezione del Mondo circostante. Si pensa spesso al futuro insieme alla persona che si ha di fianco, e tutto sembra più facile e possibile grazie all’unione che stiamo vivendo. Proprio perché si tratta di una situazione così bella, però, dobbiamo sapere come farla durare. E nel nostro precedente articolo “I 4 segreti che ancora non conoscete per far durare a lungo una relazione amorosa” abbiamo cercato proprio di spiegare ciò. Quando però ci troviamo in una storia amorosa, spesso il sentimento così forte non ci permette di vedere con chiarezza i difetti che possono esserci nella coppia. Ricordiamo che nessuna coppia è perfetta, ovviamente, ma c’è una differenza tra una relazione sana con problemi e una che invece non fa bene a noi o al nostro partner.

Ecco i segnali per capire se siamo davvero in una relazione sana ed equilibrata

Ci sono alcuni segnali generici per capire se la nostra storia è davvero destinata a durare e se è sana. Per esempio, ne avevamo già parlato nel nostro precedente articolo “Le regole per un rapporto di coppia sano”, dove abbiamo dato dei consigli per raggiungere questo scopo. E oggi cerchiamo di capire se l’obiettivo è stato raggiunto. Infatti, la prima cosa che dobbiamo guardare è il nostro atteggiamento. Cerchiamo per un attimo di pensare alle nostre energie e al nostro buonumore. Insomma, guardiamo in generale la nostra personalità. Se la dovessimo vedere identica a quella che era prima di incontrare il partner, ma con una punta di euforia e ottimismo in più, allora siamo sulla strada giusta. Una storia sana, infatti, non spegne il nostro carattere, ma lo accende, evidenziandone degli aspetti positivi.

L’amore poi supporta e non ostacola e fa vedere l’altro come un compagno con cui gioire

Altro segnale fondamentale è vedere la reazione che noi possiamo avere ai successi del nostro partner e viceversa. Se noteremo, infatti, che entrambi siamo contenti quando l’altro raggiunge un obiettivo, nonostante noi non stiamo vivendo un grandissimo momento, allora sapremo di essere con la persona giusta. Al contrario, se si dovesse notare dell’invidia che sfocia in tentativi di sminuire il successo, allora forse dovremmo rivedere la nostra relazione. Pensiamo, inoltre, che una coppia è formata da una squadra. E quindi due partner si sostengono e si fanno forza a vicenda. Ultimo, ma non meno importante. Se quando siamo stressati scarichiamo e sfoghiamo tutto l’uno sull’altra, allora c’è qualcosa che non va. Questo non vuol dire che se si è nervosi non si possa rispondere male al proprio partner. Siamo umani e può succedere. Ma sfogare la propria frustrazione sull’altro è tutt’altra cosa.

Dunque, ecco i segnali per capire se siamo davvero in una relazione sana ed equilibrata.