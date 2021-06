Obelix, l’eroe gallo dei fumetti di René Goscinny e Albert Uderzo, non aveva paura di nulla tranne del cielo che poteva cadergli sulla testa. Così si salutavano i personaggi di questo famosissimo fumetto: “Ci vediamo domani? Sempre che il cielo non ci cada sulla testa”.

Il cielo è sempre presente nelle nostre vite, non solo fisicamente. Il nostro immaginario si fonda su alcune associazioni con il cielo, le stelle, le nuvole, la luna, ecc.

E quante domande ci poniamo? Ad esempio, perché il cielo è blu?

Le interessanti domande che ci siamo sempre fatti sul cielo e i suoi sbalorditivi segreti per alzare gli occhi da terra con una consapevolezza diversa. Vediamo quali sono

Da cosa deriva il tipico colore azzurro del cielo?

Sembra incredibile ma l’azzurro del cielo è dato da miliardi di particelle di polvere che a contatto con i raggi solari creano questo meraviglioso sfondo celeste. Questo effetto è possibile però solo a grandi distanze, altrimenti anche casa nostra sarebbe piena di una nube azzurrina.

Come nasce la pioggia?

Le nuvole sono formate da piccolissime goccia d’acqua. Quando la pressione atmosferica (alta o bassa) si abbassa, ecco che queste gocce precipitano al suolo, dando vita alla pioggia.

Come si forma l’arcobaleno?

Affascinante e romantico, l’arcobaleno è un bel mistero da scoprire. Secondo una leggenda irlandese, alla fine dell’arcobaleno dovrebbe trovarsi una pentola piena d’oro. Sarebbe bello, vero?

Ma come è possibile che con l’arcobaleno si mostrino tutti i colori dello spettro luminoso? Questo è dovuto alle gocce d’acqua rimaste sospese per aria che riflettono la luce del sole in tutte le direzioni. La luce si scompone così nei vari colori, dal rosso al blu.

Le spettacolari aurore boreali

Le aurore boreali non sono qualcosa che si vede tutti i giorni. Questo effetto è tipico dei paesi del nord, dove la gente credeva in passato che fosse un ponte tra il nostro mondo e quello degli spiriti. Ma cosa crea le spettacolari sfumature dell’aurora boreale?

Sembra fantasia, ma il motivo sta nei venti solari, che nelle zone fredde del pianeta sono in qualche modo visibili. Come se le basse temperature ne permettessero una specie di fotografia.

Ecco alcune risposte a quelle che sono le interessanti domande che ci siamo sempre fatti sul cielo e i suoi sbalorditivi segreti per alzare gli occhi da terra con una consapevolezza diversa.