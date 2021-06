Chi non ha mai avuto l’idea di rinnovare, anzi di stravolgere il proprio look cambiando colore dei capelli? Con l’arrivo dell’estate, questa voglia di cambiamento potrebbe essere ancora più forte. A frenarci c’è solo la grande e lecita paura di non azzeccare il colore, finendo per pentirci amaramente della nostra scelta. Ma esistono dei trucchi, diffusi dagli esperti del settore, per indovinare la tinta che più metterà in risalto le nostre qualità e i nostri lineamenti. In pochi sanno che per scegliere il colore dei capelli che ci valorizza di più senza possibilità di sbagliare basta seguire questa semplice regola. Vediamo insieme di cosa si tratta.

In pochi sanno che per scegliere il colore dei capelli che ci valorizza di più senza possibilità di sbagliare basta seguire questa semplice regola

Per essere sicuri di non sbagliare colore, il trucco è molto semplice. Dobbiamo chiederci quale tonalità può abbinarsi meglio al nostro incarnato. Per rispondere a questa domanda, dobbiamo capire quel è il sottotono della nostra pelle. Per sottotono si intende una sorta di tonalità di base. Capirla è semplice. Basta guardare i nostri polsi e far caso al colore assunto dalle vene. Se le vene hanno una colorazione tendente al blu, allora il nostro sottotono è freddo. Se invece hanno una colorazione tendente al verde, il nostro sottotono è caldo. Nel primo caso, ci doneranno tutti i colori freddi, come il biondo platino o, all’esatto contrario, il nero corvino (ma anche il blu e il rosso). Nel secondo caso, ci doneranno tutti i colori più tiepidi, come il castano, il biondo cenere o il color cioccolato.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Altri piccoli trucchi per scegliere il giusto colore dei capelli

Oltre a questo piccolo trucco, ne esistono molti altri che possono aiutarci nella scelta della tinta. Tra questi c’è sicuramente il colore degli occhi. Chiunque abbia gli occhi azzurri, per esempio, viene valorizzato da tutte le sfumature del rosso. Anche la forma dell’ovale ha una certa rilevanza della scelta. Le tecniche all’avanguardia usate dai migliori parrucchieri, come l’hair contouring, basano la scelta della tonalità proprio sulla base della forma del viso. Inutile dire che sbagliano raramente.

Approfondimento

In pochi osano applicare sui capelli questi 2 ingredienti da cucina ma li renderanno lucidi e forti come mai prima