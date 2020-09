Guardando il cielo tutti noi ci siamo posti una domanda. Finalmente abbiamo una risposta

Quanti indovinelli a trabocchetto abbiamo sentito nella nostra vita? Uno dei più famosi, lo ricorderete, è: pesa di più un kg di piombo o un kg di piume. Le risposte a questi indovinelli sono sempre affascinanti e la risposta molto spesso più semplice di quanto ci si aspetti. Oggi vogliamo dare risposta ad una curiosità, spiegano un principio scientifico in modo facile e veloce. Una domanda che tutti noi ci siamo posti guardando il cielo.

Guardando il cielo tutti noi ci siamo posti una domanda

Cominciamo quindi col fare una domanda. Ti sei mai chiesto quanto pesa una nuvola? Probabilmente sì, ma ti sarai detto che una nuvola pesa poco, se non niente. Sembra così assurdo infatti immaginare che qualcosa che galleggia sopra la nostra testa sia pesante. Quante volte guardando le nuvole da un aereo le abbiamo scambiate per zucchero filato o le abbiamo immaginate come un soffice enorme cuscino in piuma d’oca?

Eppure, la verità è che le nuvole sono pesantissime. Il motivo che consente alle nuvole di fluttuare in cielo è ovviamente di natura scientifica e ha a che fare con la densità delle particelle che le compongono.

Finanzia le società che investono nel campo immobiliare. Bridge asset offre rendimenti superiori al 10,50% Scopri di più Puoi finanziare partendo da soli 500€!

Anche l’aria a un peso che, al livello del mare corrisponde a circa 1 kg per centimetro quadrato. L’aria ha anche una densità, che equivale a pressione esercitata per volume di superficie. Le nuvole sono “più leggere” dell’aria perché hanno un densità inferiore.

Questo però non risponde ancora alla nostra domanda iniziale, ovvero quanto pesa una nuvola? Vediamo di trovare risposta al nostro quesito.

Ecco la risposta

Proprio come l’olio galleggia sull’acqua, nonostante ad occhio nudo possa sembrare più pesante, così le nuvole fluttuano in aria. La loro densità deve essere per forza di cose inferiore a quella dell’aria.

Il peso delle particelle che compongono le nuvole è stimato a circa 0,5 grammi per metro cubo. Una nuvola da 1 milione di metri cubi peserà quindi 500.000 grammi, circa mezza tonnellata.

Non proprio leggera giusto? Sembra così assurdo che una cosa così pesante fluttui allegramente sopra le nostre teste.

Approfondimento

Attenzione a cosa bevi: ti spiego cosa c’è veramente nei succhi di frutta