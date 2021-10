Pochi ci pensano, ma l’autunno è la stagione perfetta per potersi godere in completa serenità alcuni delle città e delle mete più belle d’Italia. La fine della stagione estiva permette infatti di poter visitare diverse località senza ritrovarsi in mezzo alla calca del turismo di massa. Ecco perché oggi andremo a scoprire le imperdibili mete da visitare ad ottobre per potersi rilassare in tranquillità. Iniziamo subito.

Nostalgia del sole e del mare

Pochi ci pensano, ma il mese di ottobre è perfetto per accontentare quasi tutti quanti i turisti. La particolare conformazione della nostra penisola permette infatti di soddisfare sia gli amanti del sole e delle alte temperature sia gli amanti delle atmosfere autunnali. Ad esempio, chi volesse godersi ancora un ultimo sprazzo di estate e temperature miti dovrebbe assolutamente visitare Palermo. Qui si potranno visitare in tutta tranquillità alcuni capolavori storici e culturali, come il famoso Palazzo dei Normanni o la cattedrale della città. Il tutto immerso in una atmosfera molto particolare e da uno street food decisamente da assaggiare. Inoltre, il clima mite, con temperature che non scendono solitamente sotto i 18 gradi, aiuterà a godersi una città decisamente tutta da scoprire.

Chi invece ama il mare ma non vuole anche ritrovare un sano contatto con la natura dovrebbe visitare le celeberrime cinque terre durante il mese di ottobre. Sarà così possibile scoprire questi variopinti borghi sul mare in assoluta tranquillità, godendosi delle giornate serene e lontane dal caos cittadino. Gli amanti del trekking e delle passeggiate potranno inoltre affrontare i numerosi itinerari che solcano la zona, scoprendo dei bellissimi panorami. Se invece si fosse amanti del silenzio e della tranquillità bisognerebbe spostarsi nella nordica Valle D’Aosta.

Nascosta tra i monti di questa regione, a più di 1.800 metri di altitudine, si trova infatti il borgo di Chamois. La particolarità di questa piccola gemma della Val d’Aosta è che qui le macchine non possono accedere, si può circolare solamente a piedi o con la bicicletta. Per raggiungere questo bellissimo e tranquillo borgo è così necessario prendere la funivia, che in pochi minuti affronta ben 700 metri di distanza. In alternativa, i più coraggiosi e allenati potranno invece affrontare il panoramico itinerario del Seingles, sempre a piedi. Arrivati in cima ci si potrà godere una natura incontaminata, cimentarsi in escursioni e soprattutto godersi un po’ di sereno relax.

