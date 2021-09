Guarda che luna, cantava Fred Buscaglione. Ed in effetti, guardare la luna ed i suoi movimenti secondo alcune credenze popolari potrebbe influenzare diversi fenomeni.

Dalla crescita dei capelli alla nascita dei bambini, passando per lo stato d’animo fino ad arrivare alla coltivazione di fiori ed ortaggi.

Le fasi lunari descrivono i cambiamenti della Luna percepiti dalla Terra durante la sua orbita intorno al nostro pianeta. Ad influenzare queste fasi è anche la posizione del satellite rispetto al Sole.

Le fasi lunari fondamentali sono quattro: Luna nuova, Luna crescente, Luna piena, Luna calante e si ripetono ciclicamente ogni mese.

Le fasi lunari di settembre che influenzeranno queste coltivazioni

Il mese di settembre 2021 si è aperto con la luna calante nei giorni dall’1 al 6.

Dal 7 settembre siamo in fase di Luna nuova, restando crescente fino al 20 settembre in cui avremo la Luna piena.

Dal 21 la Luna inizierà ad essere calante fino al 30 settembre.

In fase calante si consiglia di dedicarsi ai trapianti, alla potatura ed alla sfrondatura degli alberi. È il periodo ideale per fare innesti, vendemmiare, mietere e raccogliere frutta e verdura a bulbo.

Tra le semine favorite troviamo le erbe aromatiche come basilico e prezzemolo.

La fase di Luna nuova è adatta alla coltivazione della cicoria ed alla semina di ortaggi da frutto, seme e fiore.

Subito dopo la Luna nuova, in fase crescente, si concentra la maggior parte delle coltivazioni, da scegliere secondo la stagionalità: melanzane, zucchine, peperoni pomodori, legumi e zucche.

Luna piena e Luna calante

A settembre si seminano ortaggi come le carote, la rucola ed i ravanelli e le varie insalate come la valerianella, la scarola, la lattuga e l’indivia. È anche il mese perfetto per seminare radicchio, spinaci e cime di rapa.

Abbiamo visto che le fasi lunari di settembre che influenzeranno queste coltivazioni indicano la Luna piena e calante a partire dal 20 settembre. Queste fasi lunari sono le più appropriate proprio per la semina di tutti gli ortaggi a foglia appena elencati.

In questo periodo è consigliabile inoltre seminare cipolla, aglio, patate, finocchi, sedano e tutti quegli ortaggi da radice o bulbo.

Osservare il calendario, dunque, può essere un ottimo metodo per consentire al nostro orto di essere più rigoglioso che mai.

