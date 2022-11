Le Borse verranno fermate dal rialzo dei tassi e dalle Banche centrali?

Si continua a guardare con grande attenzione a quello che faranno le Banche centrali e alla politica sui tassi di interesse e inflazione. La paura è che una politica aggressiva al rialzo del costo del denaro, potrebbe portare a una recessione economica.

Per mantenere il polso della situazione, importante sarà quindi monitorare la pubblicazione dei dati economici nelle prossime giornate e settimane. Questo per capire se le Borse verranno fermate dal rialzo dei tassi, oppure continueranno a salire come proiettano i nostri strumenti previsionali. Andiamo a guardare cosa accade oggi sulle piazze azionarie, e cosa potrebbe attendersi nel breve termine.

Alle 17:35 del giorno 2 novembre leggiamo i seguenti prezzi:

Dax Future

13.278

Eurostoxx Future

3.620

Ftse Mib Future

22.710

S&P 500 Index

3.827,23.

I prossimi mesi potrebbero essere di ulteriori rialzi

Questa view andrà poi confermata di settimana in settimana.

Andamento atteso per i prezzi durante questa settimana borsistica

Il ritracciamento fra ieri e oggi, dovrebbe da ora lasciare spazio a una nuova fase riailzista fino alla chiusura della seduta di venerdì.

I prezzi che manterrano il trend al rialzo o lo porteranno al ribasso

Dax Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 13.067. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 12.761.

Eurostoxx Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.555. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.465.

APPROFITTA ORA! OFFERTA ABBONAMENTO su Previsioni multidays e settimanali

Ftse Mib Future

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 22.080. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 21.465.

S&P 500 Index

Tendenza rialzista di brevissimo fino a quando non si assisterà a una chiusura giornaliera inferiore a 3.799. Ribassi duraturi solo con la chiusura di questa settimana inferiore a 3.741.

Cosa attendono da ora in poi i nostri oscillatori?

La paura è che le Borse verranno fermate dal rialzo dei tassi, anche se al momento la tendenza di breve è ancora rialzista e non si intravedono pericoli.

Preoccupante comunque sarebbe una chiusura della seduta di domani inferiore ai minimi odierni. Questo potrebbe iniziare a far incupire l’orizzonte di breve termine.