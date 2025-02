Le azioni Netflix sul Nasdaq volano: stock split in arrivo? L’occasione fa gola agli investitori

Tutti conoscono sicuramente il successo di Netflix, la piattaforma specializzata nell’offerta di contenuti in abbonamento. Ma l’azienda è anche quotata in borsa e molti analisti ipotizzano che proprio nel 2025 si potrebbe concretizzare una ghiotta occasione d’investimento.

Netflix (NASDAQ: NFLX) ha riservato molte soprese sul Mercato, sicuramente a causa delle strategie (vincenti) che la società ha adottato. Al 14 febbraio, le azioni sono arrivate a 1.058,60 dollari, e le previsioni sono assolutamente rialziste. Ma per capire il motivo di questo balzo in avanti, facciamo un passettino indietro. E soprattutto andiamo ad analizzare la possibilità secondo cui l’azienda potrebbe effettuare uno stock split a breve e i vantaggi del caso.

È il momento perfetto per investire sulle azioni Netflix?

Netflix oggi vanta 301,6 milioni di abbonati, di cui quasi 19 milioni sono stati aggiunti solamente nel 2024. La piattaforma streaming rimane così leader del comparto, e oltre all’alto gradimento da parte degli utenti la società con la sua strategia ha visto una crescita del titolo di oltre il 400% dal 2022, anno in cui ebbe un crollo di abbonati. Nel 2024, Netflix ha registrato un fatturato record di 39 miliardi di dollari (+15,7% rispetto al 2023), con una crescita del 6,6% che non era stata prevista.

La società sta ulteriormente investendo (si stimano ulteriori 18 miliardi di dollari per il 2025 per l’ampliamento dell’offerta di contenuti) e punta ad aumentare ancora il numero degli abbonati. Non è difficile immaginare che Netflix vivrà ancora momenti d’oro. Non a caso molti analisti stanno ipotizzando che a breve la prossima mossa dell’azienda potrebbe essere un nuovo frazionamento delle azioni. Che, come detto, al 14 febbraio hanno superato i 1.000 dollari.

Questa non sarebbe la prima volta tuttavia, infatti Netflix ha già effettuato questa mossa nel 2004 e nel 2015, anno quest’ultimo in cui il frazionamento venne effettuato a 7×1. Si vocifera che nel 2025 potrebbe essere 10×1, portando così il valore delle azioni poco sotto i 100 dollari. Per capire le potenzialità di questa scelta di Netflix, ricordiamo che chi nel 2015 avesse investito 1000 dollari oggi vanterebbe un investimento cresciuto di quasi l’800%.

Netflix verso uno stock split a breve?

Al momento, Netflix non ha rilasciato comunicati ufficiali circa un prossimo stock split, ma se così fosse potrebbe rappresentare un buon momento per trattare le sue azioni. Col frazionamento, anche i piccoli investitori potrebbero puntare su Netflix, scommettendo su una sua ulteriore e costante crescita.

Non dobbiamo dimenticare però che strategie di questo genere vanno anche a incidere sulle performance degli indici e che solitamente a guadagnarci è la società che effettua lo split. Gli investitori più esperti sanno che sebbene maggiori azionisti significa – in questo caso per Netflix – maggiore liquidità e aumento del prezzo, dall’altro lato si concretizza anche una maggiore volatilità dei titoli oggetto di split. Anche e forse soprattutto quando i rumors su un eventuale frazionamento delle azioni si fa più forte.

Le informazioni riportate in questo articolo sono a scopo divulgativo e non devono essere intese come raccomandazioni o suggerimenti d’investimento. I dati sono ottenuti da fonti considerate affidabili. Tuttavia, la loro accuratezza, completezza o affidabilità non possono essere garantite.