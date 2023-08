Al termine della seduta del 10 agosto, il peggiore titolo azionario tra i primi 100 per capitalizzazione è stato Mutuionline con un ribasso di circa il 5%. L’aspetto interessante e che potrebbe preoccupare qualche investitore è quello legato alla mancata reazione dopo il tracollo della seduta dell’8 agosto. Infatti, le azioni Mutuionline accelerano al ribasso perdendo oltre il 10% in due sedute consecutive. Una performance che non si registrava da oltre un anno sul titolo Mutuionline. Cosa potrebbe accadere nel corso delle prossime sedute?

La valutazione del titolo sulla base dei fondamentali

Come si può notare dal grafico, il fatturato di Mutuionline è stato in continua ascesa e lo sono anche le previsioni per i prossimi anni. Inoltre, le previsioni si discostano poco dal dato reale (se si fa eccezione per il 2021) a conferma di una buona visibilità dei conti della società.

Anche l’utile per azioni (EPS) è stato in costante crescita. Tuttavia, negli ultimi due anni il dato reale è stato inferiore a quello delle previsioni degli analisti. È interessante che l’EPS sia previsto crescere anche per i prossimi anni.

Alle quotazioni attuali il titolo Mutuionline è sopravvalutato. Come si vede dal grafico, infatti, questi due indicatori sono superiori ai livelli oltre i quali un titolo si può considerare sopravvalutato.

Le raccomandazioni degli analisti

I due analisti che coprono il titolo sono molto ottimisti e la raccomandazione media è Compra adesso. Di conseguenza, il prezzo obiettivo medio a un anno esprime una sottovalutazione di circa il 20%. Una prospettiva di guadagno molto interessante in un’ottica di medio/lungo periodo.

Le azioni Mutuionline accelerano al ribasso, dove potrebbero essere dirette? Le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Mutuionline (MIL:MOL) ha chiuso la seduta del 11 agosto in ribasso del 4,42% rispetto alla seduta precedente, a quota 27,00 €.

Ribasso in corso che potrebbe trovare un interessante punto di inversione in area 25,31 €. In caso contrario potrebbe continuare fino in area 21,44 €. I rialzisti, invece, potrebbero riprendere il controllo della tendenza in corso nel caso di chiusure giornaliere superiori a 29,18 €.

