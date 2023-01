Le azioni con i più alti dividendi al mondo. Esistono titoli con rendimenti superiori al 20%

Quando si leggono le riviste specializzate il rendimento del dividendo che si legge è quello ottenuto dal rapporto tra il dividendo distribuito l’anno precedente e la quotazione attuale. In alcuni casi, quindi, il risultato che si ottiene potrebbe essere ingannevole. In questo articoli spieghiamo come individuare in maniera corretta le azioni con in più alti dividendi al mondo.

Come fare a individuare le migliori azioni al mondo per rendimento?

Il rendimento, inteso come percentuale ottenuta dal rapporto tra il dividendo distribuito e l’attuale quotazione, di un titolo azionario va valutato molto attentamente.

Supponiamo che un’azienda distribuisca sempre lo stesso dividendo. A questo punto il rendimento dipenderà soltanto dall’andamento delle quotazioni. Per questo motivo un titolo azionario in caduta libera (assumendo che riesca a garantire la distribuzione del dividendo) potrebbe apparire nelle tabelle delle riviste specializzate come uno di quelli con rendimento eccezionalmente elevato. In realtà in questi casi la probabilità che le quotazioni continuino a scendere è molto elevata e, quindi, il rendimento del dividendo potrebbe essere rapidamente depauperato da una pessima performance.

Ciò vuol dire che nel selezionare le azioni con i dividendi più alti bisognerà anche dare un’occhiata alla performance almeno dell’ultimo anno.

Ma quali sono queste azioni con i dividendi eccezionalmente elevati?

Per questa analisi limitiamo la nostra ricerca soltanto alle borse degli USA ed Europee.

La società Sino AG, quotata sulla Borsa tedesca, ha distribuito un dividendo di 56 euro nel corso del 2022 per un rendimento di oltre il 200%. Negli anni precedenti, invece, il rendimento era stato inferiore al 4%. Inoltre nell’ultimo anno la performance è stata negativa per oltre il 65%. Sicuramente, quindi, siamo in presenza di un titolo che difficilmente dovrebbe replicare quanto accaduto nel 2022.

ZIM Integrated Shipping è un titolo quotato su NYSE che nel corso del 2022 ha distribuito un dividendo con un rendimento di oltre il 150%. Anche in questo caso la sua sostenibilità potrebbe essere molto difficile, se non impossibile. Inoltre, il balzo del rendimento è anche da attribuire a una performance del -75% nel corso dell’ultimo anno.

Un esempio molto interessante, invece, è quello di Chesapeake Granite Wash Trust, un titolo quotato sulla Borsa americana. In questo caso, nonostante una performance di circa il 50% nell’ultimo anno, il rendimento del dividendo rimane superiore al 20%. Questa, quindi, potrebbe essere tra le azioni con i più alti dividendi al mondo da prendere in seria considerazione.

