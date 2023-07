Dopo un periodo di relativa calma, le azioni Campari potrebbero essere pronte per accelerare al rialzo. Decisive potrebbero essere le prossime sedute. Da notare che esiste una probabilità non trascurabile che le quotazioni vadano a registrare nuovi massimi storici oltre area 13 €.

I punti di forza e di debolezza del titolo

L’analisi della valutazione di Campari presenta due aspetti tra loro agli antipodi. Da un lato ci sono i fondamentali che sono molto solidi. Dall’altro i multipli di mercato che sono tra i più alti di Affari. Ad esempio, il rapporto EBITDA/fatturato dell’azienda è relativamente importante e genera margini elevati al netto di svalutazioni, ammortamenti e tasse. Inoltre, negli ultimi 12 mesi, le aspettative di reddito futuro sono state riviste più volte al rialzo. Anche le previsioni di fatturato della società sono state recentemente riviste al rialzo sulla base delle previsioni degli analisti che si sono occupati di Campari.

La valutazione del gruppo in termini di multipli di utili, invece, appare relativamente elevata. Al momento l’azienda è valutata 33,34 volte l’utile netto per azione previsto per l’esercizio in corso. Anche il rapporto “enterprise value to sales” della società la colloca tra le aziende più costose su scala mondiale. Considerate le dimensioni del bilancio, l’azienda appare altamente valorizzata.

Le azioni Campari potrebbero essere pronte per accelerare al rialzo: le indicazioni dell’analisi grafica

Il titolo Campari (MIL:CPR) ha chiuso la seduta del 12 luglio a quota 12,72 €, in rialzo dello 0,51% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e anche gli indicatori si stanno allineando in tal senso. C’è, però, un forte ostacolo lungo il percorso rialzista. In area 13 € (attuale massimo storico) passa una forte area di resistenza oltre la quale le quotazioni potrebbero andare a toccare area 14 €.

I ribassisti, invece, potrebbero prendere il sopravvento nel caso di chiusure giornaliere inferiori a 12,57 €.

Letture consigliate

Svelato il siero della giovinezza, ecco il prodotto antinvecchiamento che costa 15 € che sta spopolando

Affittare casa a Cortina: un sogno possibile tra le Dolomiti a partire da appena 800 euro