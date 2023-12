Sostanzialmente possiamo affermare che da quando nel giorno del nostro setup annuale del 30 ottobre si è formato il minimo della correzione iniziata intorno al 4 agosto, il rialzo è stato verticale. Non più di 1/2 giorni di ritracciamento e poi nuovi picchi rialzisti di continuo. Siamo giunti in una fase dove gli oscillatori sono carichi di ipercomprato. Questo non è assolutamente un indicatore di ribasso e inversione ma va tenuto in una certa considerazione. Cosa potrebbe accadere da ora in poi e quali sono le attese per Wall Street fino alla fine dell’anno?

Il Vix e i ribasso e rialzi

Un indicatore molto attendibile è quello che misura la volatilità sull’indice azionario americano dello S&P 500. Questo è un contrarian: quando inverte al rialzo e sale porta molto spesso a ribassi dei mercati; quando invece inverte al ribasso e scende porta a ribassi.

Basta guuardare il grafico del Vix per rendersene conto.

Nella settimana del 28 ottobre il Vix ha segnato un massimo e poi ha invertito al rialzo. Negli ultimi giorni lateralizza sui minimi di periodo in area 13, e questo è un livello estremo da dove spesso sono state generate inversioni rialziste. A rischio è il rally natalizio? Le nostre attese sono per un’ulteriore fase laterale rialzista fino alla fine dell’ anno/6 gennaio per poi lasciare spazio a un ribasso anche di un paio di mesi. Questo non signfica che non possiamo assistere fino al 30 dicembre di tanto in tanto a giornate anche pesanti al ribasso.

Le attese per Wall Street fino alla fine dell’anno

La chiusura della seduta borsistica del giorno 7 dicembre è stata ai seguenti prezzi sui listini analizzati:

Dow Jones

36.117,38

Nasdaq C.

14.340

S&P500

4.585,59.

Come manterremo il polso della situazione da ora in poi?

Per regolarci e mantenere un ottimale polso della situazione, ecco la mappa dei prezzi valida sia per il breve che medio lungo termine.

Il rialzo continuerà nei prossimi giorni se e fino a quando le chiusure dell’8 dicembre non saranno inferiori ai seguenti livelli:

Dow Jones

34.907

Nasdaq C.

14.134

S&P500

4.510.

Non possiamo fare altro che spegnere il cervello (senza riiflettere) e accodarci ai prezzi.

