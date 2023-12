Le azioni Prysmian si trovano su livelli molto importanti che potremmo imporre una svolta decisiva sul futuro del titolo. Potrebbe, infatti, esserci un doppio massimo in formazione. Questi sono i livelli da monitorare.

I punti di forza e di debolezza del titolo

Le indicazione che arrivano dai multipli di mercato sono contraddittorie. Da un lato, infatti, il rapporto prezzo su utili (PE) esprime sopravvalutazione (15x), dall’altro con un ratio “enterprise value to sales” di circa 0,72 per l’esercizio in corso, la società appare sottostimata. Altro aspetto positivo e che negli ultimi 12 mesi, gli analisti hanno rivisto ampiamente al rialzo le stime di redditività per i prossimi esercizi.

Dal punto di vista delle raccomandazioni degli analisti, poi, la media esprime un’indicazione Compra. Tuttavia, va evidenziato come ci siano ampie divergenze nelle indicazioni degli analisti. Si passa, infatti, da nove che hanno un rating Compra adesso a uno che esprime un rating di Vendi adesso. Nel mezzo analisti che indicano Compra o Mantieni. Tutto questo si traduce in un prezzo obiettivo medio che esprime una sottovalutazione del 20% circa. Da notare che negli ultimi quattro mesi, è migliorato il giudizio degli analisti che seguono il caso.

Tra i punti deboli si annovera la redditività dell’azienda che al netto di interessi, tasse, svalutazioni e ammortamenti delinea dei margini fragili. Infine, storicamente, il gruppo ha spesso generato guadagni al di sotto delle aspettative del consensus degli analisti.

Doppio massimo in formazione per le azioni Prysmian? I livelli da monitorare per le prossime sedute secondo l’analisi grafica

Il titolo Prysmian (MIL:PRY) ha chiuso la seduta del 7 dicembre a quota 37,37 €, in ribasso dello 0,08% rispetto alla seduta precedente.

La tendenza in corso è rialzista e potrebbe continuare secondo lo scenario indicato in figura dalla linea continua. Affinché questo scenario possa resistere alle pressioni ribassiste è cruciale che il supporto in area 36,96 € regga. In caso contrario potrebbe partire un ribasso secondo lo scenario indicato in figura dalla linea tratteggiata.

