Purtroppo la scarsa intelligenza esiste ed è anche abbastanza diffusa. Non sempre però si riesce a distinguere una persona poco intelligente, almeno non subito.

Per questo motivo elenchiamo in base a degli studi, delle abitudini e dei comportamenti che ci possono far comprendere se la persona che abbiamo di fronte possa essere intelligente o meno.

Ecco le abitudini che distinguono le persone intelligenti da quelle meno

Maggior autocontrollo

Capita a tutti di avere dei momenti in cui si può perdere il controllo, un litigio con la moglie o con un amico, le ore trascorse tra il traffico autostradale, un appuntamento perso, un errore commesso al lavoro. Bene, si ritiene secondo alcuni studi americani, che chi ha un basso quoziente intellettivo, non riesce a controllarsi.

Le persone intelligenti non pensano di essere i migliori

Le persone intelligenti sanno quanto valgono, quindi non guardano molto ciò che fanno gli altri e spesso sono felici del successo altrui.

Ammettono i propri errori

Le persone con poco quoziente intellettivo, incolpano gli altri dei loro fallimenti.

Le persone intelligenti al contrario, ritengono che commettere un errore, non sia così grave, visto che da esso si può imparare e ne accettano le conseguenze.

Alcuni studi, condotti negli Stati Uniti, hanno dimostrato che il cervello di una persona intelligente, reagisce agli errori meglio di una persona meno intelligente.

L’ empatia

Le persone poco intelligenti, assumono comportamenti egoistici e menefreghisti nei confronti degli altri, perché non si “mettono nei loro panni” e non ne comprendono i ragionamenti e le idee.

Il ricercatore Russel James della Texas Tech University, ha dimostrato in un studio che gli individui intelligenti, mediano con gli altri e ne riconoscono le esigenze.

Altri comportamenti analizzati

Le persone intelligenti sono solitarie

Queste hanno in genere pochi amici, tendono a selezionare perché non sopportano la falsità e l’invidia. Cercano amici di cui si possano fidare.

Il disordine

Il disordine è una tra le abitudini che distinguono le persone intelligenti da quelle meno.

Diversi studi hanno dimostrato che le persone disordinate sono più creative e più disposte a intraprendere nuove strade.

Il nottambulismo

Secondo alcuni stufi gli individui con il quoziente intellettivo più alto, dormono meno ore di quelle meno intelligenti.

La pigrizia

Uno studio condotto in Florida ha dimostrato che, le persone intelligenti “usano” il lounging stimolante, mentre quelle poco intelligenti per non annoiarsi, hanno bisogno di attività fisica e di distrazione.