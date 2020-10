Il team di Proiezionidiborsa vi indicherà le 2 malattie per cui l’INPS concede subito la pensione di invalidità civile. Si tratta di patologie invalidanti che determinano una perdita totale di autonomia e la necessità di ricevere cure costanti. Colpiscono per lo più i soggetti anziani, ma non risparmiano i più giovani. Determinano un’infermità talmente grave da privare chi ne soffre della capacità di provvedere a se stesso e di svolgere le più semplici mansioni quotidiane. Allo stesso modo viene meno la possibilità di impegnarsi in un’attività lavorativa, di qualunque natura essa sia.

La Redazione ha già fornito risposte ai Lettori che chiedevano informazioni sulle agevolazioni e i trattamenti previdenziali per chi soffre di disturbi alla tiroide. A tal fine, si consiglia la lettura dell’articolo “I 2 disturbi alla tiroide che danno subito diritto alla pensione di invalidità INPS”. Molto spesso si possono ottenere esenzioni ticket, agevolazioni fiscali, indennità, prestazioni economiche in presenza di alcune patologie invalidanti. Conviene dunque raccogliere informazioni e capire quali sono le 2 malattie per cui l’INPS concede subito la pensione di invalidità civile. Poter contare su una somma di denaro con cadenza mensile può dare sollievo a chi deve quotidianamente pagare assistenti e addetti alla cura.

Le 2 malattie per cui l’INPS concede subito la pensione di invalidità civile

Per ottenere la pensione di invalidità è necessario il riconoscimento di una totale e permanente inabilità al lavoro. La riduzione delle abilità quotidiane e professionali conferisce il diritto al trattamento previdenziale. Le due malattie croniche cui la Commissione sanitaria riconosce un punteggio di invalidità pari a 100 sono la demenza grave e l’insufficienza mentale grave.

Esiste una precisa differenza fra queste due forme di infermità psichiche. La demenza grave individua infatti una compromissione dell’attività psichica che si acquisisce a seguito di alcune alterazioni delle cellule nervose. Al contrario, l’insufficienza mentale grave dipende dallo sviluppo parziale delle capacità psichiche in età evolutiva. In presenza di demenza o insufficienza mentale il soggetto riporta disabilità linguistiche, cognitive e spesso anche motorie e sociali. Ciò rende necessaria la presenza costante di personale sanitario specializzato e di assistenza da parte di parenti e addetti alla cura.