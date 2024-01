C’è un’azione cinese per cui alcuni analisti hanno notevoli previsioni. Scopriamo di quale si tratta e perché al momento Bernstein la sta preferendo a Tesla.

Secondo Fidelity, il mercato cinese starebbe mostrando segni di miglioramento. Pertanto, i suoi analisti nutrono un ”cauto ottimismo” nei confronti delle sue azioni.

C’è tuttavia un titolo che sta attirando notevole attenzione da parte degli esperti analisti di Bernstein, i quali lo starebbero addirittura preferendo al colosso Tesla. Scopriamo di quale si tratta e i motivi che si celano dietro questa scelta.

L’azione cinese su cui gli analisti di Bernstein nutrono grandi speranze

Si tratta del colosso delle auto elettriche BYD, su cui gli analisti di Bernstein sono pronti a scommettere. Ma perché lo ritengono un titolo più affidabile di Tesla? Cerchiamo di capirlo.

Le motivazioni

Ecco, quindi, qual è l’azione cinese che gli analisti di Bernstein stanno preferendo a Tesla. Nell’atto di spiegare i motivi che li hanno portati ad affermare ciò, si sono detti pessimisti su Tesla nonostante l’incremento del 120% del prezzo delle azioni nel 2023.

Quelle di BYD, invece, sono salite solo del 12% ma i suoi profitti si sono più che raddoppiati. Apparentemente, non ci sarebbero motivi per preferire quest’ultimo a Tesla.

Tuttavia, per il 2024 Bernstein ha fissato un obiettivo di prezzo di 150 dollari e 46 dollari per BYD. Questo comporterebbe un ribasso del 40% per Tesla e un rialzo del 60% per BYD. Inoltre, considerando ricavi, vendite di veicoli e profitti, gli analisti si sono detti ”sorpresi” dal fatto che Tesla abbia una valutazione notevolmente maggiore di BYD: 730 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato contro 84 miliardi.

Le opinioni contrastanti

C’è però da sottolineare che la previsione di Bernstein su Tesla si discosta da quella del resto degli analisti, che tendono a fissare un target di prezzo di 239 dollari per il 2024.

Insomma, non resta che vedere quale previsione si rivelerà infine veritiera.

Lettura consigliata

