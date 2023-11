ActivTrades nomina Matteo Paganini nuovo Group Chief Commercial Officer.

[Londra, Regno Unito.] – ActivTrades, tra i leader dei forex globali e dei CFD broker, riconosciuto da 7 giurisdizioni e con clienti da più di 160 Paesi al Mondo, è lieto di annunciare la nomina di Matteo Paganini come nuovo Group Chief Commercial Officer.

Un esperto in FX, market making e gestione del rischio, Matteo ha un’esperienza lunga 20 anni nel lavorare nell’industria CFD e comprovata capacità di identificare e sviluppare nuove opportunità di business.

“Sono onorato di dare il benvenuto a Matteo nel nostro team”, dice Alex Pusco, CEO di ActivTrades, “La sua esperienza, la conoscenza e il talento lo rendono un’aggiunta importante per l’intero Gruppo e il suo contributo aiuterà ActivTrades a crescere e prospetare ulteriormente continuando a fornire un servizio eccellente ai propri clienti.”

Prima di entrare a far parte di ActivTrades, Matteo Paganini è stato Regional Revenue Officer for Europe per Admirals e Managing Director in Italia e in Spagna per Pepperstone a Londra, prima di trasferirsi a Cipro e occuparsi del business e delle operazioni europee di Pepperstone.

Precedentemente durante la sua carriera, Matteo è stato managing partner di Salex S.p.A., il primo FX broker Italiano nel 2004 e ha contribuito alla fondazione e al managing della divisione italian di FXCM nel 2009, per cui ha anche amministrato Il market analysis team di DailyFX, nel ruolo di Chief Analyst.

Per ActivTrades, Matteo Paganini guiderà la strategia globale e di espansione dl Gruppo e si occuperà della crescita del fatturato, della direzione strategica del marketing, identificando nuove opportunità e amministrando i processi e le operazioni dell’azienda, fornendo servizi ed esperienze di trading eccezionali e dirompenti a clienti e traders.

Con la nomina di Matteo, ActivTrades si concentrerà anche sullo sviluppo di nuovi prodotti, come Il lancio di un nuovo account per investori con zero commissioni e zero swaps su CFD on Stocks e ETF, pensato per investitori e per la nuova generazione di traders e incentrato sul migliorare l’esperienza di trading dei clienti, grazie a ulteriori implementazioni sulla sicura, stabile, user-friendly e professionale piattaforma di trading di ActivTrader.

Su ActivTrades

ActivTrades è un broker online Forex e CFD globalmente riconosciuto, che offre a retail traders e non una vasta gamma di servizi per il trading. Dalla sua nascita avvenuta nel 2001, ActivTrades è stata un pioniere nel trading online. Inizialmente, ha acquisito esperienza nel rendere i market FX disponibili ai traders e, col passare degli anni, si è espanso fino ad includere commodities, shares, indices, ETFS e bonds. ActivTrades è globalmente riconosciuto come un broker multi-asset, che include un trading enviroment molto vasto ed eccezionali condizioni di trading, con una vasta gamma di strumenti, programmi di educazione finanziaria e servizi per i propri clienti. La compagnia è autorizzata e regolamentata dagli organismi di regolamentazione, come FCA, CSSF, CONSOB, SCB, BACEN & CVM e CMVM.

Contatti stampa

Silvia Antonioli

Direttore, Momo Media

Email: Silvia@momomedia.co.uk

Cellulare: +44 (0)7920 466 898

I CFD sono strumenti complessi e con un alto rischio di perdere velocemente denaro.