Lavori da fare in giardino e nell’orto in inverno-Foto da imagoeconomica

Anche chi è molto appassionato di giardinaggio, oppure delle coltivazioni in generale, teme il freddo e non ama i lavori da fare all’aperto quando si gela. Alcune mansioni devono essere svolte nell’appezzamento ma altre possono essere progettati prima per risparmiare tempo e fatica, rendendo comunque produttivi i nostri spazi verdi. Ecco i lavori da fare in giardino e nell’orto in inverno per rendere il terreno super produttivo

Quando arriva il freddo ci rinchiudiamo in casa e accendiamo il camino o il riscaldamento senza preoccuparci di cosa succeda di fuori. Ma i nostri spazi verdi hanno bisogno di cure soprattutto quando le temperature scendono e per il periodo natalizio tutto dovrebbe già essere in ordine. Bisogna anticipare alcuni lavori per rendere lo spazio aperto produttivo. Approfittiamo di una giornata poco ventosa per pulire il patio ed eliminare tutte le foglie dagli spazi intermedi che ci portano al giardino o all’orto. Quindi eliminiamo le foglie dal terreno in modo che le cure e le modifiche che andremmo a fare sortiscano effetti. All’inizio di ogni stagione dovremmo piantare un albero nuovo oppure nuove coltivazioni per dare al terreno la linfa vitale e il ricambio di cui necessita.

Esemplari con radice nuda sono disponibili in inverno, aiutano a schermare il giardino o l’orto e sono fondamentali per nutrire la fauna selvatica che tiene vivo l’appezzamento. Di solito coltiviamo sempre con i soliti semi, zucchine, peperoni, foglie di insalata. Aggiungiamo quest’anno semi nuovi come zucche, valeriana, cipolle invernali e perfino le lenticchie. Sono coltivazioni che arricchiscono la composizione del terreno.

Abbellire per migliorare la qualità

Trai lavori da fare in giardino o nell’orto per migliorare lo spazio aperto, creare un roseto potrebbe darci particolari soddisfazioni. Potiamo le piante che necessitano di pulizia, eliminiamo rami morti e malati e facciamo spazio per le nostre rose. Il giardino avrà un aspetto decisamente diverso durante l’inverno. Prendiamoci cura dei bordi in cui si accumulano le erbacce. Distinguiamo quelle che danneggiano il terreno da quelle che lo proteggono. Il farinello, per esempio, è tipico dei campi agricoli e nel tempo alimenta il terreno migliorando la conformazione. Le erbe velenose come il tarassaco invece potrebbero crearci problemi e dovremmo eliminarlo.

Occuparci dei bordi del terreno è un lavoro che potrebbe impegnarci 10 minuti al giorno. Quando abbiamo poco tempo libero, occupiamoci dei bordi, nel giro di qualche settimana vedremo i risultati di questo piccolo lavoro che facciamo nel tempo libero ma che è comunque di grande importanza. Prendiamoci cura della fauna selvatica. Mettiamo acqua e cibo a disposizione degli uccelli, creiamo un habitat ideale per api e farfalle che con l’impollinazione renderanno il nostro giardino molto produttivo.

Lavori da fare in giardino e nell’orto seguendo un ordine preciso

Esiste una lista di lavori da fare che tutti gli esperti di giardinaggio tengono sempre bene a mente. Legare le piante rampicanti, tenere ordinata la serra, effettuare leggere sarchiature che faranno risparmiare tempo in primavera. Ma anche pacciamare intorno agli alberi e alle erbe perenni, pulire le grondaie, costruire aiuole rialzate per riempire il terreno. Le aiuole proteggono il terreno e quando andremo a piantare frutta e verdura il risultato sarà nettamente migliore.

Il giardino e l’orto non devono essere spazi tristi e trascurati. I lavori che dobbiamo fare in inverno servono per il mantenimento, possono occupare poco tempo ogni giorno ma devono essere fatti con costanza. Facciamo una tabella sulla disposizione delle piante e una sui lavori da fare settimanalmente. Eviteremo di spendere soldi inutilmente con l’acquisto di semi e attrezzature che non ci servono e potremo concentrarci solo ed esclusivamente su ciò che ci interessa realmente.