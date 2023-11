Conti correnti sempre più attraenti, ecco le offerte di 3 banche nazionali per i nuovi clienti

Oggi le banche fanno a gare per attirare nuovi clienti e i loro risparmi. Ecco le offerte interessanti di 3 banche se un risparmiatore apre un nuovo conto e porta i suoi soldi nella nuova banca.

Aprire un conto corrente a zero spese è la richiesta di molti italiani che vogliono risparmiare sulle commissioni bancarie. Oggi, con i rincari dei prezzi che attanagliano ogni settore della vita economica, risparmiare su tutto è diventato quasi un dovere per molti. Oggi molte banche offrono conti correnti a zero spese. Tuttavia, non tutti i conti correnti a zero spese sono uguali e alcuni offrono dei vantaggi aggiuntivi che possono fare la differenza. In questo articolo, scopriremo le offerte di tre banche che offrono interessanti incentivi ai nuovi clienti, oltre ad un conto a zero spese.

Credem ai nuovi clienti offre un conto deposito con rendimento al 4%

Se stai cercando un conto corrente a zero spese che ti permetta di risparmiare e investire i tuoi soldi, Credem ha la soluzione. Credem Link, il nome del nuovo prodotto, offre un canone a costo zero e una carta di debito internazionale sempre a zero euro. In più dopo l’apertura del conto corrente, il nuovo cliente può accedere a un conto deposito che oggi offre un rendimento al 4% per 12 mesi.

Riassumendo, Credem Link è conto corrente online senza costi di gestione. Inoltre il nuovo conto corrente è collegato ad un conto deposito con un tasso di interesse a 12 mesi molto vantaggioso. In pratica un nuovo cliente può contare su un conto corrente per le operazioni quotidiane e un conto deposito per far fruttare i risparmi.

Conti correnti sempre più attraenti che offrono una elevata di remunerazione anche sul saldo del conto corrente

Ma c’è un istituto che semplifica ulteriormente la vita ai suoi nuovi clienti, BBVA, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria gruppo bancario multinazionale spagnolo. BBVA offre ai nuovi clienti un conto corrente online a zero spese oltre a una carta di debito sempre a costo zero. Ma BBVA offre qualcosa in più ai suoi clienti, che può risultare molto utile.

Banco Bilbao Vizcaya Argentaria offre ai nuovi clienti che aprono il conto online il 4% di remunerazione sul saldo del conto corrente. Quindi il cliente non deve spostare i soldi su un conto di deposito come nel caso del Credem. I soldi sul conto corrente vengono remunerati automaticamente con un interesse del 4%. Quindi con un solo conto corrente si gestiscono entrate ed uscite a costo zero e si ha una remunerazione del 4% sui soldi in giacenza sul conto corrente.

ING Direct ai nuovi clienti offre un buono Amazon di 100 euro

Tra i conti correnti sempre più attraenti c’è anche quello di ING. La banca olandese è stata, forse, la prima banca in Italia che ha offerto un conto online, quasi 20 anni fa. La banca della Zucca ancora oggi offre un conto corrente a zero spese, ma per attirare nuovi clienti si allea con un colosso dell’eCommerce. Infatti ING Direct ti offre un buono Amazon di 100 euro se apri un conto corrente Arancio.

Il nuovo conto corrente è a zero spese, quindi permette l’operatività quotidiana senza spendere un soldo. Anche se una voce, quella dei prelievi, ha un costo. Infatti ogni prelievo da un qualunque sportello bancomat richiede una spesa di 0,95 centesimi. In compenso con il buono da 100 euro, possiamo dire che i primi 100 prelievi di fatto sono gratuiti.

Occorre ricordare che tutti questi conti correnti sono online, quindi pensati per una operatività fatta tramite home banking. Anche se sono comunque dei veri e propri conti correnti e come per quelli gestiti in modo tradizionale meglio non andare in rosso o si rischia grosso.